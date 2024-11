F1 | GP Brasile, si rinnova il duello per il titolo: la cronaca LIVE delle qualifiche

Dopo la Sprint Race del pomeriggio vinta da Lando Norris, grazie al gioco di squadra in casa McLaren fatto nel finale, ad Interlagos la Formula 1 si prepara per le qualifiche valide per il Gran Premio che si disputerà domani alle 18 ora italiana. Per effetto dei risultati della Sprint, Norris ha recuperato tre punti in classifica su Verstappen, alla fine quarto dietro anche all'altra McLaren di Oscar Piastri e a Charles Leclerc per effetto dei 5" di penalità che gli è stata inflitta per un'infrazione in regime di VSC. Troppo pochi, tuttavia, per le sue speranze iridate a 4 gare dalla fine visto il gap di 44 punti tra Verstappen e Norris stesso. Ferrari invece, nella classifica Costruttori, perde terreno dalla McLaren visto il terzo e quinto posto portato a casa da Leclerc, crollato nella seconda parte di gara, e da Sainz. Sarà decisiva questa qualifica, che ci farà capire se la McLaren effettivamente può puntare alla vittoria anche nella gara di domani e se la Red Bull - ottima sul passo gara nella Sprint con Max e autrice del giro veloce con Pérez - può pensare di poter limitare ulteriormente i danni.

Il tutto con un grosso handicap, visto che Verstappen dovrà scontare una penalità di 5 posizioni per la sostituzione del motore endotermico. Tra gli altri, segnaliamo che la sostituzione di Kevin Magnussen con Oliver Bearman è effettiva per tutto il fine settimana; così facendo, Bearman perderà ufficialmente lo status di rookie, il che non gli consentirà di poter partecipare ai rookie test di Abu Dhabi. Un problema non da poco per Haas, che contava di schierarlo assieme ad Ocon dopo la chiusura del Mondiale nella giornata dedicata a Yas Marina.

Mattia Fundarò