A Imola il venerdì e le libere di questa mattina ci hanno consegnato una situazione decisamente equilibrata e più incerta del solito, con la Red Bull che non è stata quella forza dominante che abbiamo visto negli ultimi due anni e mezzo. Grazie agli aggiornamenti portati in pista negli ultimi due appuntamenti, Ferrari e McLaren hanno dettato il passo nei turni di libere e sembrano le chiare favorite per la lotta alla pole. Più in difficoltà invece sia Max Verstappen sia Sergio Pérez, che non hanno mostrato grossi lampi sia sul giro secco sia sul passo gara e, anzi, hanno lamentato più volte grosse difficoltà con una RB20 che non sta beneficiando al meglio degli sviluppi portati per questo fine settimana.

Quarto incomodo la Mercedes, alla quale manca uno step per poter pensare di lottare con chi è davanti, mentre sembra possa giocarsi i punti la Racing Bulls, che soprattutto nella giornata di ieri ha messo in mostra sia una buona simulazione di qualifica - soprattutto con Tsunoda - sia un buon passo gara che potrebbe permettergli anche di puntare proprio la Mercedes. Più difficile la situazione per la Aston Martin, che non sta beneficiando degli aggiornamenti portati e che questa mattina è andata a muro in uscita della Rivazza con Alonso.

C'è quindi tanta carne al fuoco per questa qualifica che sarà di fondamentale importanza in vista della gara di domani: seguite con noi qui la sessione LIVE. Vi ricordiamo di aggiornare la pagina per tutti gli ultimi aggiornamenti.