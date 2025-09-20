F1 | GP Azerbaijan, lotta aperta per la pole: la cronaca LIVE delle qualifiche

A Baku è tutto pronto per decidere chi sarà il poleman del Gran Premio dell'Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sinora si è visto un buon equilibrio in vetta, con Ferrari che ieri si è presa il comando della classifica alla fine della giornata e con McLaren che, dopo aver dato qualche bacio di troppo alle barriere, oggi ha preso le misure e si è riportata al comando della classifica con Lando Norris.

McLaren quindi si presenta con i favori del pronostico dopo l'ultimo turno in cui si sono svolte le simulazioni da qualifica, da non sottovalutare tuttavia il solito Verstappen, le due Ferrari con Hamilton in palla e con Leclerc che ha conquistato le ultime quattro pole a Baku e anche le Mercedes. Pole position che qui non ha, paradossalmente, un'importanza fondamentale visti i precedenti e visto anche come le gare hanno sempre avuto poi un andamento pieno di colpi di scena. Tuttavia, per tenersi fuori dai guai nelle prime fasi, sarà importante partire il più avanti possibile.

Mattia Fundarò