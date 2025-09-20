Motomondiale | Misano 2025 - Commento LIVE Gara

F1 | GP Azerbaijan, lotta aperta per la pole: la cronaca LIVE delle qualifiche

A Baku lotta aperta per la pole position con McLaren che dovrà faticare contro Verstappen e le Ferrari, concorrenti più agguerrite sulla pista azera.

Mattia Fundarò
A Baku è tutto pronto per decidere chi sarà il poleman del Gran Premio dell'Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sinora si è visto un buon equilibrio in vetta, con Ferrari che ieri si è presa il comando della classifica alla fine della giornata e con McLaren che, dopo aver dato qualche bacio di troppo alle barriere, oggi ha preso le misure e si è riportata al comando della classifica con Lando Norris. 

McLaren quindi si presenta con i favori del pronostico dopo l'ultimo turno in cui si sono svolte le simulazioni da qualifica, da non sottovalutare tuttavia il solito Verstappen, le due Ferrari con Hamilton in palla e con Leclerc che ha conquistato le ultime quattro pole a Baku e anche le Mercedes. Pole position che qui non ha, paradossalmente, un'importanza fondamentale visti i precedenti e visto anche come le gare hanno sempre avuto poi un andamento pieno di colpi di scena. Tuttavia, per tenersi fuori dai guai nelle prime fasi, sarà importante partire il più avanti possibile.

Clicca QUI per gli ultimi aggiornamenti.

Mattia Fundarò

    COLAPINTO A MURO IN CURVA 4

    Clamoroso per Franco Colapinto, eliminato in Q1 e finito a muro in curva 4 mentre stava provando a migliorare il suo tempo, nello stesso momento in cui il suo compagno di squadra era andato lungo nella stessa curva! Errore incredibile per l'argentino…

    LA CLASSIFICA DEL Q1

    FINISCE IL Q1, OUT OCON E GASLY

    Finisce il Q1 con Alonso e Stroll che si salvano all'ultimo e buttano fuori Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Gasly e Albon.

    SI VELOCIZZANO I TEMPI, ANTONELLI IN TOP-10

    Adesso si abbassano i tempi con Norris che fa un 1.41.322 e si porta davanti a Verstappen per 9 millesimi e a Leclerc. Antonelli è settimo e ora è “salvo”, rischiano Hadjar e Ocon con il secondo 16° ed eliminato a 2' dalla fine.

    IL TOCCO CON LE BARRIERE DI HULK

    🟢 RIPARTITI A BAKU

    Ripartiti ora a Baku quando mancano 6' alla fine. Hamilton comanda davanti a Piastri e Leclerc, a rischio Antonelli, ancora senza tempo. Sicuramente out Albon, rischiano anche Stroll e le due Sauber al momento.

    📻 TEAM RADIO DI WOLFF AD ANTONELLI

    Hai tanto tempo,  6' e mezzo, serve solo un giro pulito.

    SI RIPARTE ALLE 14.28

    Si riprenderà tra 3 minuti per gli ultimi 6' di un lungo Q1.

    HULKENBERG È TORNATO AI BOX

    Hulkenberg è tornato ai box dopo essere finito contro le barriere: il tedesco ha solo danneggiato l'ala anteriore senza altre conseguenze per la sua vettura.

    LA CLASSIFICA AGGIORNATA A 6'36" DALLA FINE

    Questa è la classifica dopo la seconda bandiera rossa: confermata la cancellazione del tempo ad Antonelli per il lungo in curva 16, l'italiano lamenta come fosse impossibile fermarsi a causa del vento.

    🚩 ALTRA ROSSA! HULKENBERG FUORI IN CURVA 4

    Altra bandiera rossa proprio dopo l'arrivo sul traguardo di Oscar Piastri (che sale al secondo posto dietro a Hamilton che ha migliorato poco fa) dovuta a Nico Hulkenberg che è andato dritto in curva 4 toccando il muro con l'ala anteriore.

    ANTONELLI SALE IN 10^ POSIZIONE

    Kimi sale in 10^ posizione a 1" da Leclerc con gomma gialla. Probabile però che il suo tempo venga annullato per track limits in curva 16 mentre è confermato come l'indagine nei suoi confronti verrà portata avanti dopo la qualifica.

    🚨 ANTONELLI SOTTO INVESTIGAZIONE

    Possibile infrazione sotto bandiera gialla - proprio quella di Albon - per Kimi Antonelli che adesso è sotto indagine e rischia una penalità.

    RIVEDIAMO L'INCIDENTE DI ALBON

    SI RIPRENDE CON L'AZIONE IN PISTA

    Semaforo verde, riprende la qualifica dopo lo stop per l'incidente di Albon.

    TRA TRE MINUTI SI RIPRENDE

    Si riprenderà tra 3 minuti circa.

    LA PRIMA CLASSIFICA

    Qui sotto la prima classifica con Leclerc al comando e unico sotto l'1.42, mentre Verstappen e Norris hanno fatto il tempo con gomma gialla, a differenza di Leclerc che lo ha fatto con gomma rossa.

    Piastri stava girando con gomma gialla, da capire se ritenterà il tempo con lo stesso set.

    Mancano 11'33" alla fine del Q1.

    ERRORE DI ALBON CHE TOCCA IL MURO INTERNO

    Errore di Albon che in curva 1 ha toccato il muro interno danneggiando la sospensione anteriore sinistra: il thailandese ha parcheggiato all'uscita della pitlane. 

    ALBON A MURO!

    Primo colpo di scena con Albon che è finito a muro! Necessaria la bandiera rossa, beffati Piastri e Antonelli che stavano facendo il loro tempo e che ora sono gli unici senza crono.

    RISCHIO HULKENBERG

    Rischio grosso per Hulkenberg che ha baciato le barriere in curva 15. Intanto arrivano i primi tempi mentre siamo in attesa dei big, tra poco primo riepilogo.

    LE TEMPERATURE A BAKU

    A Baku al momento ci sono 21°C di temperatura dell'aria, 27°C quella dell'asfalto.

    🟢 VIA AL Q1 A BAKU

    Partito ora il Q1 a Baku

    LECLERC AUTORE DELLE ULTIME 4 POLE A BAKU

    Charles Leclerc è stato autore delle ultime 4 pole a Baku, mai convertite in una vittoria con il ritiro del 2022 e i podi di 2023 e 2024. Lo scorso anno chiuse secondo battuto da Piastri. Pensate che possa conquistare la quinta pole di fila in Azerbaijan?

    SAINZ SBAGLIA BOX 😅

    Episodio curioso ieri con Carlos Sainz che ha sbagliato piazzola di sosta fermandosi in Alpine

    COME SONO ANDATE LE FP3

    Questa è la classifica delle FP3, sembra comunque che ci possa essere incertezza perché McLaren non ha mostrato il solito grosso vantaggio delle gare precedenti.

    A BAKU TANTO VENTO

    Nella giornata di oggi tanto vento e anche qualche goccia di pioggia nel corso della Sprint di Formula 2. Adesso il cielo sembra più limpido ma le folate di vento possono fare una grossa differenza.

    BAKU CONFERMATA FINO AL 2030

    In mattinata è giunta l'ufficialità del rinnovo di Baku con la F1: l'Azerbaijan resterà in calendario fino al 2030.

    SEGUITECI IN DIRETTA SU YOUTUBE

    Come sempre vi ricordiamo che avete la possibilità di seguire le qualifiche con il nostro commento in diretta su YouTube.

    BUON POMERIGGIO A TUTTI!

    Buon pomeriggio a tutti! A Baku mancano 15' al via delle qualifiche del gran Premio dell'Azerbaijan, seguitele con noi!