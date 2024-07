F1 | GP Gran Bretagna, gara: la cronaca live

This is it: è giornata di gara a Silverstone per il GP Gran Bretagna di Formula 1. Tantissimi sogni e speranze accompagneranno piloti e tifosi britannico sul circuito del Northamptonshire, con George Russell che partirà dalla pole position davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris per un 1-2-3 britannico inedito in griglia.

L'uomo da battere rimane un Max Verstappen che partirà dal quarto posto col coltello tra i denti dopo una qualifica complicata, mentre per le Ferrari si prospetta una rimonta complicata con Carlos Sainz settimo e Charles Leclerc 11° in griglia. Occhio anche al fattore “british weather” che può sconvolgere le carte in tavola da un momento all'altro.