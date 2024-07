F1 | GP Belgio, gara: la cronaca live

Dalla pioggia al sole, il Circuit de Spa-Francorchamps è pronto per ospitare il GP Belgio, 14a prova del Mondiale di Formula 1 2024 e ultima prima della pausa estiva. Dopo una sessione di qualifiche bagnata avremo la Ferrari in pole con un Charles Leclerc che ha sfruttato al meglio le condizioni meteo per portarsi davanti a Sérgio Perez, che scatterà accanto a lui dalla prima fila.

Max Verstappen è stato nettamente il più veloce nella giornata di sabato ma partirà 11° in griglia per la penalità di 10 posizioni scattata per sostituzione del motore sulla sua Red Bull. Proveranno ad approfittarne soprattutto le McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri che scatteranno quarto e quinto dietro alla Mercedes di Lewis Hamilton. L'altra Rossa di Maranello partirà dalla settima casella con Carlos Sainz.