MotoGP | GP Australia, Sprint: la cronaca live

A Phillip Island è tutto pronto per la Gara Sprint, con Quartararo in pole position e affiancato da Bezzecchi e Miller in prima fila.

Valentina Bossi /
Credits: MotoGP
Il palco è pronto per la Gara Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, con i piloti di MotoGP che si preparano alla prima gara del weekend. Chi scatta dalla pole a Phillip Island è Fabio Quartararo, primo in griglia e affiancato da Marco Bezzecchi e Jack Miller. Dalla quarta casella scatta Raul Fernandez, pronto a dare del filo da torcere al gruppo di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DELLA GARA SPRINT

    GRAZIE PER AVERCI SEGUITO

    La cronaca live della Gara Sprint del Gran Premio di Australia finisce qui, grazie a tutti i lettori per averci seguito. Ricordiamo ancora una volta che gli orari per domani sono cambiati, con la MotoGP che correrà alle 6:00 del mattino invece che alle 5:00

  finish
    DOPPIETTA APRILIA

    Sul tracciato australiano è arrivata una doppietta del marchio di Noale, con Bezzecchi e Fernandez che portano sul podio la bandiera italiana

  finish
    I piloti arrivati al traguardo sono in ordine:

    1 - Bezzecchi

    2 - Fernandez

    3 - Acosta

    4 - Miller

    5 - Di Giannantonio

    6 - Marquez

    7 - Quartararo

    8 - Marini

    9 - Espargaro

    10 - Bastianini

    11 - Mir

    12 - Zarco

    13 - Rins

    14 - Oliveira

    15 - Morbidelli

    16 - Ogura

    17 - Savadori

    18 - Chantra

    19 - Bagnaia 

    20 - Pirro

    MARCO BEZZECCHI VINCE LA SPRINT DI PHILLIP ISLAND

    Marco Bezzecchi vince la Sprint australiana, portandosi sul podio uno splendido Raul Fernandez e Pedro Acosta, che ha vinto la lotta a tre per la terza posizione.

    ULTIMO GIRO

    Ha inizio l'ultimo giro della corsa, con Bezzecchi in prima posizione seguito da Fernandez. Lotta aperta per la terza posizione, con Di Giannantonio alle calcagna di Miller, mentre Acosta rimane saldo al terzo posto.

    DI GIANNANTONIO PASSA ALEX MARQUEZ

    Quinta piazza conquistata per Di Giannantonio, che si infila nella bagarre per la terza posizione e ora punta a superare Miller e Acosta

    SCIVOLATA PER ALDEGUER

    Gara finita per Aldeguer, che perde l'anteriore nel secondo settore e finisce a terra

    Giornata nera per Bagnaia, che sembra non avere ritmo in questa Sprint e si trova in 20esima posizione, solamente davanti a Michele Pirro, chiamato a sostituire l'assente Marc Marquez

    BEZZECCHI SU FERNANDEZ

    Preso in contropiede lo spagnolo, che si ritrova sorpassato da Bezzecchi appena all'inizio del decimo giro della corsa

    A 10 giri dall'inizio le posizioni sono:

    1 - Fernandez

    2 - Bezzecchi

    3 - Acosta

    4 - Miller

    5 - Marquez

    6 - Di Giannantonio

    7 - Quartararo

    8 - Espargaro

    9 - Marini

    10 - Mir

    11 - Bastianini

    12 - Aldeguer

    13 - Zarco

    14 - Oliveira

    15 - Rins

    16 - Ogura

    17 - Morbidelli

    18 - Savadori

    19 - Chantra

    20 - Bagnaia 

    21 - Pirro

    PROBLEMA CON UN GABBIANO PER BEZZECCHI

    La motivazione dietro al lungo di Marco Bezzecchi non è un errore o un problema tecnico, bensì un gabbiano, che è stato colpito dall'Aprilia e si è infilato nella carena, causando qualche problema all'italiano

    ACOSTA NE PASSA DUE

    Il pilota spagnolo approfitta del rettilineo per mettersi in terza posizione, superando in un colpo solo Miller e Marquez

    ERRORE PER BEZZECCHI

    Va largo il pilota italiano, che perde terreno nei confronti del leader

    Nel frattempo Bezzecchi arriva sotto a Fernandez, iniziando a preparare il sorpasso per la prima posizione

    BAGARRE MARQUEZ-MILLER

    L'australiano vuole a tutti i costi un posto sul podio di casa, cercando di superare Alex Marquez. Alle loro spalle arriva però Acosta, che potrebbe approfittarne

    Lotta aperta per la settima posizione tra Pol Espargaro e Fabio Di Giannantonio, con il pilota italiano che punta a infilare la posizione dell'alfiere KTM

    Con il primo giro completato, ad occupare le posizioni del podio sono Fernandez, per ora saldamente in testa, con Bezzecchi alle spalle e Alex Marquez in terza posizione. Quarto Miller, con Acosta quinto e Quartararo sesto

    CADUTA PER BINDER

    Il sudafricano è vittima di una caduta in curva 2, che mette fine alla sua corsa

    BANDIERA VERDE

    Partenza non ottimale per Quartararo, che scivola e perde qualche posizione, con Raul Fernandez che invece si porta in testa

    LA SCELTA DELLE GOMME

    Scelta praticamente unanime, con i piloti che optano per l'hard all'anteriore e la soft al posteriore

    GIRO DI RICOGNIZIONE

    I piloti lasciano la griglia di partenza e si avviano al giro di ricognizione, con la bandiera verde sempre più vicina.

    LA GRIGLIA DI PARTENZA

    Tutto è pronto per la Gara Sprint in Australia con Fabio Quartararo in pole position, affiancato dall'eroe di casa Jack Miller. Insieme alle due Yamaha arriva poi Marco Bezzecchi, terzo in griglia e seguito da Raul Fernandez ad aprire la seconda fila.

    Sabato iniziato con il piede sbagliato invece sia per Bagnaia che per Binder, che dovranno scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di domenica a causa di una guida eccessivamente lenta nel corso dl turno della mattina.

    Per ora splende il sole su Phillip Island, ma date le previsioni meteo per la domenica, la direzione gara ha deciso di posticipare le gare di un'ora, lasciando così la Moto3 alle 3 del mattino, seguita dalla Moto2 alle 4:40, mentre il grande evento della MotoGP sarà alle 6:00

    Ricordiamo inoltre che oltre alla cronaca testuale, il team di LiveGP.it sta seguendo la diretta della Gara Sprint anche sul canale Youtube della redazione

    BUONGIORNO ITALIA!

    Buongiorno a tutti i lettori di LiveGP e benvenuti nella cronaca live della Gara Sprint del Gran Premio d'Australia 2025. Quartararo si prepara a partire dalla pole position, affiancato da Bezzecchi e da Miller