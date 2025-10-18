MotoGP | GP Australia, Sprint: la cronaca live

Il palco è pronto per la Gara Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, con i piloti di MotoGP che si preparano alla prima gara del weekend. Chi scatta dalla pole a Phillip Island è Fabio Quartararo, primo in griglia e affiancato da Marco Bezzecchi e Jack Miller. Dalla quarta casella scatta Raul Fernandez, pronto a dare del filo da torcere al gruppo di testa.

Valentina Bossi

