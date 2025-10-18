MotoGP | GP Australia, Sprint: la cronaca live
A Phillip Island è tutto pronto per la Gara Sprint, con Quartararo in pole position e affiancato da Bezzecchi e Miller in prima fila.
Il palco è pronto per la Gara Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, con i piloti di MotoGP che si preparano alla prima gara del weekend. Chi scatta dalla pole a Phillip Island è Fabio Quartararo, primo in griglia e affiancato da Marco Bezzecchi e Jack Miller. Dalla quarta casella scatta Raul Fernandez, pronto a dare del filo da torcere al gruppo di testa.
Valentina Bossi
-
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
La cronaca live della Gara Sprint del Gran Premio di Australia finisce qui, grazie a tutti i lettori per averci seguito. Ricordiamo ancora una volta che gli orari per domani sono cambiati, con la MotoGP che correrà alle 6:00 del mattino invece che alle 5:00
-
DOPPIETTA APRILIA
Sul tracciato australiano è arrivata una doppietta del marchio di Noale, con Bezzecchi e Fernandez che portano sul podio la bandiera italiana
-
I piloti arrivati al traguardo sono in ordine:
1 - Bezzecchi
2 - Fernandez
3 - Acosta
4 - Miller
5 - Di Giannantonio
6 - Marquez
7 - Quartararo
8 - Marini
9 - Espargaro
10 - Bastianini
11 - Mir
12 - Zarco
13 - Rins
14 - Oliveira
15 - Morbidelli
16 - Ogura
17 - Savadori
18 - Chantra
19 - Bagnaia
20 - Pirro
-
13th
MARCO BEZZECCHI VINCE LA SPRINT DI PHILLIP ISLAND
Marco Bezzecchi vince la Sprint australiana, portandosi sul podio uno splendido Raul Fernandez e Pedro Acosta, che ha vinto la lotta a tre per la terza posizione.
-
13th
ULTIMO GIRO
Ha inizio l'ultimo giro della corsa, con Bezzecchi in prima posizione seguito da Fernandez. Lotta aperta per la terza posizione, con Di Giannantonio alle calcagna di Miller, mentre Acosta rimane saldo al terzo posto.
-
12th
DI GIANNANTONIO PASSA ALEX MARQUEZ
Quinta piazza conquistata per Di Giannantonio, che si infila nella bagarre per la terza posizione e ora punta a superare Miller e Acosta
-
11th
SCIVOLATA PER ALDEGUER
Gara finita per Aldeguer, che perde l'anteriore nel secondo settore e finisce a terra
-
11th
Giornata nera per Bagnaia, che sembra non avere ritmo in questa Sprint e si trova in 20esima posizione, solamente davanti a Michele Pirro, chiamato a sostituire l'assente Marc Marquez
-
10th
BEZZECCHI SU FERNANDEZ
Preso in contropiede lo spagnolo, che si ritrova sorpassato da Bezzecchi appena all'inizio del decimo giro della corsa
-
10th
A 10 giri dall'inizio le posizioni sono:
1 - Fernandez
2 - Bezzecchi
3 - Acosta
4 - Miller
5 - Marquez
6 - Di Giannantonio
7 - Quartararo
8 - Espargaro
9 - Marini
10 - Mir
11 - Bastianini
12 - Aldeguer
13 - Zarco
14 - Oliveira
15 - Rins
16 - Ogura
17 - Morbidelli
18 - Savadori
19 - Chantra
20 - Bagnaia
21 - Pirro
-
7th
PROBLEMA CON UN GABBIANO PER BEZZECCHI
La motivazione dietro al lungo di Marco Bezzecchi non è un errore o un problema tecnico, bensì un gabbiano, che è stato colpito dall'Aprilia e si è infilato nella carena, causando qualche problema all'italiano
-
7th
ACOSTA NE PASSA DUE
Il pilota spagnolo approfitta del rettilineo per mettersi in terza posizione, superando in un colpo solo Miller e Marquez
-
6th
ERRORE PER BEZZECCHI
Va largo il pilota italiano, che perde terreno nei confronti del leader
-
6th
Nel frattempo Bezzecchi arriva sotto a Fernandez, iniziando a preparare il sorpasso per la prima posizione
-
6th
BAGARRE MARQUEZ-MILLER
L'australiano vuole a tutti i costi un posto sul podio di casa, cercando di superare Alex Marquez. Alle loro spalle arriva però Acosta, che potrebbe approfittarne
-
4th
Lotta aperta per la settima posizione tra Pol Espargaro e Fabio Di Giannantonio, con il pilota italiano che punta a infilare la posizione dell'alfiere KTM
-
3rd
Con il primo giro completato, ad occupare le posizioni del podio sono Fernandez, per ora saldamente in testa, con Bezzecchi alle spalle e Alex Marquez in terza posizione. Quarto Miller, con Acosta quinto e Quartararo sesto
-
2nd
CADUTA PER BINDER
Il sudafricano è vittima di una caduta in curva 2, che mette fine alla sua corsa
-
1st
BANDIERA VERDE
Partenza non ottimale per Quartararo, che scivola e perde qualche posizione, con Raul Fernandez che invece si porta in testa
-
LA SCELTA DELLE GOMME
Scelta praticamente unanime, con i piloti che optano per l'hard all'anteriore e la soft al posteriore
-
GIRO DI RICOGNIZIONE
I piloti lasciano la griglia di partenza e si avviano al giro di ricognizione, con la bandiera verde sempre più vicina.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Tutto è pronto per la Gara Sprint in Australia con Fabio Quartararo in pole position, affiancato dall'eroe di casa Jack Miller. Insieme alle due Yamaha arriva poi Marco Bezzecchi, terzo in griglia e seguito da Raul Fernandez ad aprire la seconda fila.
-
Sabato iniziato con il piede sbagliato invece sia per Bagnaia che per Binder, che dovranno scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di domenica a causa di una guida eccessivamente lenta nel corso dl turno della mattina.
-
Per ora splende il sole su Phillip Island, ma date le previsioni meteo per la domenica, la direzione gara ha deciso di posticipare le gare di un'ora, lasciando così la Moto3 alle 3 del mattino, seguita dalla Moto2 alle 4:40, mentre il grande evento della MotoGP sarà alle 6:00
-
Ricordiamo inoltre che oltre alla cronaca testuale, il team di LiveGP.it sta seguendo la diretta della Gara Sprint anche sul canale Youtube della redazione
-
BUONGIORNO ITALIA!
Buongiorno a tutti i lettori di LiveGP e benvenuti nella cronaca live della Gara Sprint del Gran Premio d'Australia 2025. Quartararo si prepara a partire dalla pole position, affiancato da Bezzecchi e da Miller