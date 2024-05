Che sia una Gran Premio di Francia già decisivo in ottica Mondiale? Siamo solo al quinto round del Mondiale 2024 di MotoGP, ma la classifica Piloti si sta già delineando a favore di Jorge Martin, specialmente dopo la vittoria di ieri nella Sprint, la sua dodicesima in 24 Sprint disputate. Lo spagnolo di Prima Pramac Racing ora ha 28 punti di vantaggio su Bastianini e 29 su Bagnaia, ieri al secondo “zero” consecutivo nelle Sprint. E così le due Ducati ufficiali, in particolare Bagnaia, sono costrette a dover fare risultato in Francia per non permettere a Martin di dilagare in campionato.

È una gara chiave anche in ottica futuro, con le riflessioni in corso in casa Ducati su chi dovrà essere il compagno di squadra di Bagnaia nel 2025 e 2026 e con Martin che sta facendo di tutto per poter conquistare quel tanto sognato posto ufficiale. Posto sul quale punta anche Marc Marquez, ieri autore di una clamorosa partenza e che oggi tenterà di ripetersi per poter coltivare sia il sogno iridato sia ulteriori conferme sul suo stato di salute dal punto di vista fisico e sportivo. Da monitorare anche le due Aprilia, in ottima forma, e anche le due VR46 di Di Giannantonio e Bezzecchi, con il secondo che ieri ha buttato nella ghiaia una grande chance di poter fare risultato. Tanta carne al fuoco da seguire assieme in questo LIVE. Vi ricordiamo di aggiornare la pagina per gli ultimi aggiornamenti.

