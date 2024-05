Cambia la pista, non cambiano le regole. Ducati continua a dominare la scena della MotoGP e con Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia. A Le Mans, sia oggi sia domani, lo spagnolo del team Pramac - che ha anche conquistato il nuovo record della pista in 1.29.919 - partirà davanti al campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia. I due si giocano punti importanti anche in ottica titolo, con un discorso già molto frizzante nonostante si sia solamente al quinto appuntamento stagionale. Chiude la prima fila l'Aprilia di Maverick Viñales, che così si riprende parzialmente dopo il passo falso di Jerez de la Frontera.

In seconda fila ci sono le due VR46 di un ottimo Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi, seguite dalla seconda Aprilia di Aleix Espargaró. Terza fila che vede invece Acosta, un ottimo Quartararo con la Yamaha e Franco Morbidelli, mentre la quarta fila vede Bastianini, Miller e Oliveira. Bastianini e Miller hanno visto il loro Q2 condizionato da problemi e cadute, mentre Miguel Oliveira ha strappato la top-12, a sorpresa, a un Marc Marquez che è costretto, così come Brad Binder, a dover recuperare. E se MM93 scatterà solo 13° (dopo un salvataggio clamoroso in Q1), Binder, per dei problemi tecnici, dovrà invece partire dal fondo in entrambe le gare del weekend.

Tanti i temi da tenere sotto controllo, con Martin che va alla caccia di punti per allungare in classifica e di un ulteriore conferma in ottica 2025: lui è uno dei piloti candidati ad affiancare Bagnaia nel team ufficiale. Seguite con noi, aggiornando la pagina, come andrà la Sprint di oggi.

Mattia Fundarò