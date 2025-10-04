F1 | GP Singapore, qualifiche: la cronaca LIVE
McLaren vs Verstappen per la pole position, la Ferrari prova ad inserirsi: seguite con la nostra diretta testuale la sessione di qualificazione a Marina Bay
McLaren vs Verstappen per la pole position, la Ferrari prova ad inserirsi: seguite con la nostra diretta testuale la sessione di qualificazione a Marina Bay
Il sole è sceso a Marina Bay e i riflettori sono accesi per quella che si prospetta un'emozionante sessione di qualifiche per il GP Singapore di Formula 1. Ci attende una grande lotta per la pole position nel 18° appuntamento del Mondiale 2025, con le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che puntano a chiudere qui i giochi per il Mondiale Costruttori dopo il primo match point andato a vuoto a Baku.
Occhi però ad un Max Verstappen che, dopo aver fatto vittoria e pole a Monza e Baku, punta alla tripletta per ritornare definitivamente in lotta per il titolo piloti. Insieme all'olandese della Red Bull potrebbe esserci la Ferrari come outsider, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che proveranno a sfruttare il feeling della Rossa di Maranello sul circuito di Marina Bay per provare quantomeno a partire dalle prime file.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Andrea Mattavelli
-
E per oggi è tutto!
Chiudiamo così la live blogging delle qualifiche del GP Singapore. Grazie per averci seguito, rimanete sintonizzati su LiveGP.it per il recap della sessione e gli approfondimenti di questa movimentata giornata d'azione a Marina Bay
-
DICHIARAZIONI PIASTRI
Ci sono mancati 4 decimi per la pole: sono contento ma avrei voluto fare di più. Abbiamo costruito il passo in modo pulito, è stata una sessione pulita e per ora è un buon weekend anche per noi.
-
DICHIARAZIONI VERSTAPPEN
Peccato per l'ultimo giro, ho trovato delle macchine davanti e non sono potuto migliorare. Per ora però il weekend è stato molto positivo, abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo una macchina molto competitiva che ci ha permesso di fare di nuovo secondi.
-
DICHIARAZIONI RUSSELL
Fantastico essere in pole qui, ieri è stata una giornata molto impegnativa ma è bello reagire con un risultato oggi. Domani ci attenderà una gara molto impegnativa e sudata ma abbiamo la macchina per il risultato.
-
GRIGLIA DI PARTENZA
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
-
Deluse le Ferrari con Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc solamente settimo: non le prospettive che la Scuderia di Maranello aveva su uno degli ultimi circuiti teoricamente a loro favore.
-
SECONDA POLE DELL'ANNO PER RUSSELL
-
POLE POSITION RUSSELL
Ed è George Russell che partirà davanti a tutti domani nel GP Singapore! Grande lavoro per la Mercedes che schiererà anche Andrea Kimi Antonelli in seconda fila, Max Verstappen si prende la prima fila davanti ad Oscar Piastri, solo quinto Lando Norris
-
Rimane solo Verstappen ma alza il piede!
-
Hamilton sul traguardo: resta sesto, male le Ferrari in questa notte di Marina Bay
-
Russell migliora la sua pole position di 7 millesimi, mentre Kimi Antonelli non riesce a migliorarsi e rimane quarto, per ora in seconda fila
-
Arriva Leclerc ma perde tutto nell'ultimo settore, rimane settimo
-
Norris chiude e non si migliora, rimane quinto
-
Tutti i piloti escono dai box, comincia l'ultimo tentativo di questa Q3
-
CLASSIFICA PROVVISORIA Q3
- George Russell
- Max Verstappen
- Oscar Piastri
- Kimi Antonelli
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Isack Hadjar
- OIiver Bearman
- Fernando Alonso
-
Verstappen davanti a Piastri!
… perché si mette davanti a Piastri e rimane a 175 millesimi da Russell! Qualifica strana con una Mercedes protagonista a sorpresa grazie ad un Russell in palla
-
Piastri secondo!
Oscar si mette in prima fila ma occhio a Max…
-
Norris sale in terza posizione, alle spalle di Antonelli, arrivano le Ferrari con Hamilton quarto e Leclerc quinto davanti ad Hadjar
-
1:29.165 Russell
Nuovo record della pista per il pilota di una Mercedes in gran palla a Marina Bay, Antonelli a 372 millesimi dal suo compagno di squadra
-
GREEN GREEN GREEN
Parte il Q3: inizia la caccia alla pole position del GP Singapore!
-
CLASSIFICA Q2
-
ELIMINATI Q2
11. Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
12. Alexander Albon (Williams)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Liam Lawson (Racing Bulls)
15. Yuki Tsunoda (Red Bull)
-
FINE Q2
Hulkenberg scende dunque in 11a posizione e non parteciperà al Q3 dove invece accedono anche Hadjar, Alonso e Bearman. Eliminati anche Albon, Sainz, Lawson e Tsunoda
-
Leclerc salvo!
Bandiera a scacchi, Lecelrc sul tragurdo e sale in sesta posizione per salvarsi
-
Norris sale in quarta posizione, aspettiamo il tempo di Leclerc…
-
Verstappen si mette nel panino delle Frecce d'Argento, secondo il pilota Red Bull a soli 10 millesimi da Russell!
-
1-2 Mercedes in testa!
Andrea Kimi si rilancia e firma il miglior tempo in 1:29.649, segue Russell che lima ulteriormente con un 1:29.562 (e la direzione gara lo esclude da colpe per le bandiere gialle nel Q1)
-
-5 MINUTI, PILOTI A RISCHIO ELIMINAZIONE Q2
11. Liam Lawson
12. Yuki Tsunoda
13. Charles Leclerc
14. Alexander Albon
15. Andrea Kimi Antonelli*
*senza tempo
-
Piastri si mette in seconda posizione, per le Ferrari invece abbiamo Hamilton terzo in mezzo ad Oscar e Lando mentre Leclerc non va oltre il 13° tempo dopo un errore nel terzo settore
-
Rettifica: cancellato il tempo di Antonelli, track limits in curva 2
-
Russell si mette a 445 millesimi da Verstappen mentre Antonelli firma il secondo tempo a soli 77 millesimi, piazzandosi davanti anche a Norris
-
Verstappen detta il passo con un 1:29.747, a seguire Hadjar e Alonso mentre ora tocca ai piloti Mercedes e Ferrari spingere con Russell che fa fucsia nel primo settore
-
Max e gli altri piloti cominciano i loro giri ad eccezione di Piastri, rimasto ancora ai box.
-
INIZIO Q2
Semaforo verde e inizia la seconda sessione di qualifiche a Marina Bay con Verstappen a condurre il gruppo su gomme soft nuove
-
Investigazioni per bandiere gialle
Russell, Tsunoda, Hulkenberg e Bortoleto verranno sentiti daigiudici di gara dopo la qualifica per eventuali infrazioni in regime di gialla
-
CLASSIFICA Q1
L'inizio del Q2 è stato rimandato per permettere ai commissari di riprendere la monoposto di Gasly e per controllare le bandiere gialle
-
ELIMINATI Q1
16. Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
17. Lance Stroll (Aston Martin)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Esteban Ocon (Haas)
20. Pierre Gasly (Alpine)
-
FINE Q1
Mentre Pierre abbandona la monoposto Alpine a causa di problemi gravi, la prima sessione termina con entrambe le monoposto di Enstone eliminate con Gasly ultimo e Colapinto 18°, fuori anche Bortoleto, Stroll e Ocon senza troppe sorprese
-
Gasly lungo e fermo in curva 12, afferma di aver perso il power steering: questo influenzerà gli ultimi tentativi dei piloti dietro.
-
Hamilton si mette al comando con un 1:29.765, ci aspetta un ultimo minuto ad alta tensione con la track evolution
-
-2 MINUTI, PILOTI A RISCHIO ELIMINAZIONE Q1
16. Gabriel Bortoleto
17. Nico Hulkenberg
18. Esteban Ocon
19. Pierre Gasly
20. Yuki Tsunoda
-
Antonelli si mette secondo ad un solo decimo da Norris: bel giro per l'italiano di Mercedes che aveva firmato i migliori intertempi nel primo e nel secondo settore
-
Norris sotto l'1:30
Lando firma un 1:29.932 per riportarsi davanti mentre Antonelli si rilancia (nessuna investigazione per Sainz per l'impeding in curva 3)
-
Sorpresa Hadjar!
Il pilota Racing Bulls va davanti a Verstappen e conduce con un 1:30.214 mentre Piastri si mette in sesta posizione davanti a Russell e Norris ma dietro a Bearman
-
Parlando di Antonelli, l'impeding è stato di Sainz in curva 3: l'episodio è stato notato dalla direzione gara.
Hamilton si migliora e sale a soli due millesimi da Verstappen mentre Leclerc si porta terzo mentre la pista si migliora progressivamente
-
Russell si mette davanti a Hamilton col terzo tempo mentre Antonelli rientra ai box dopo aver trovato traffico nel suo giro lanciato.
Ottavo Colapinto, appena dietro a Leclerc
-
Classifica che dopo i primi 8 minuti vede Verstappen davanti a Hamilton, Norris, Hadjar e Leclerc, attendendo i riferimenti di Piastri (fermato da bandiere gialle alla prima curva) e delle Mercedes
-
Arrivano i big: Norris firma un 1:30.572 mentre Verstappen va a dettare il ritmo con un primo 1:30:317
-
Primo tempo per Leclerc, 1:30.940, battuto subito da Hadjar con un 1:30.826
-
Primi giri a segno con Sainz al momento davanti con un 1:31.015 a precedere Albon, Stroll, Hulkenberg e le Alpine
-
SEMAFORO VERDE Q1
Inizia la notte di qualifiche del GP Singapore con il Q1 che vede le Alpine di Colapinto e Gasly uscire dalla pit-lane per prime
-
Le ultime tre pole position a Singapore portano la firma di Leclerc, Sainz e Norris: Lando si riconfermerà, Verstappen riuscirà a centrare la sua prima pole o vedremo qualcun altro prevalere nella notte di Marina Bay?
-
La terza ed ultima sessione di prove libere a Marina Bay ci ha lasciati una griglia molto vicina nelle posizioni di testa con Max Verstappen a precedere Oscar Piastri e George Russell mentre le Ferrari inseguono da dietro
RECAP: F1 | GP Singapore, FP3: lanciato il Max-segnale, Hamilton a rischio penalità
-
Ricordiamo che potete seguire le qualifiche del GP Singapore anche tramite la radiocronaca messa a disposizione dalla redazione auto di LiveGP tramite i nostri canali social:
-
Graziato Hamilton
Cominciamo la diretta con la notizia che stavate aspettando dalla fine della FP3: nessuna penalità in griglia in FP3 per Lewis Hamilton dopo non aver rallentato durante la bandiera rossa per l'incidente di Lawson, il pilota Ferrari può affrontare normalmente le qualifiche
-
Welcome to Singapore
Marina Bay si accende per la lotta alla pole position: benvenuti su LiveGP.it per il live blogging delle attesissime qualifiche del GP Singapore, 18a prova del Mondiale di Formula 1 2025.