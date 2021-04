Continuano le novità nel FIA World Touring Car Cup, categoria anche nel 2021 vedrà in pista Zengő Motorsport. La formazione ungherese, iscritta con Cupra, conferma l’impegno nel Mondiale turismo con gli spagnoli Mikel Azcona e Jordi Gené.

Dopo aver debuttato e vinto in quel di Aragon con le nuove Cupra Leon Competitión, l’équipe magiara conferma quattro auto nella stagione che scatterà tra meno di cinquanta giorni dal leggendario Nurburgring, in concomitanza con la classica 24h. Due piloti dovranno ancora essere annunciati, ma la conferma odierna è molto importante per il campionato che vede in griglia un costruttore importante come quello spagnolo.

Zengő Motorsport: 20 auto per ora iscritte nel FIA WTCR 2021

Grazie all’annuncio odierno, salgono al momento a 20 le vetture presenti ai nastri di partenza del FIA WTCR. Dopo le conferme di Honda, la presentazione dei piloti e della nuova Audi con Comtoyou c’è attesa di scoprire l’equipaggio di Hyundai. I coreani, in difficoltà per vari motivi nel Mondiale 2020, sono pronti a scendere in pista con la nuova Elantra N, auto che ha già debuttato in America nell’IMSA Michelin Pilot Challenge.

The all-new Hyundai Elantra N TCR marks a new era for @HMSGOfficial, replacing the i30 N TCR @BRCGasEquipment Hyundai N @lukoilengl Squadra Corse & #Engstler Hyundai N @liqui_moly_gmbh Racing Team drivers are confident in a strong debut for their new machine in #FIAWTCR2021 🚀 pic.twitter.com/y48KFuHhtf — FIA WTCR (@FIA_WTCR) April 12, 2021

Tra le conferme non dimentichiamoci della presenza di Lynk & Co, realtà cinese che detiene il campionato piloti con il transalpino Yann Ehrlacher ed il titolo costruttori grazie a Santiago Urrutia, Thed Björk e Yvan Muller.

Luca Pellegrini