WSBK | Most 2021, FP1-2: Razgatlioglu comanda in Repubblica Ceca, seguono Lowes e Redding

Nel circuito di Most è Toprak Razgatlioglu a primeggiare in WSBK con il tempo di 1:33.022 realizzato nella prima sessione di prove libere. I due turni del venerdì si sono svolti in condizioni diametralmente opposte: se la prima sessione ha offerto ai piloti una pista asciutta, nella seconda la pioggia ha rovinato i piani delle squadre e solo pochi piloti hanno effettivamente girato.

Sono dunque i tempi delle FP1 a valere nella logica dei combinati, dunque il primo turno di libere assume un valore quanto mai importante in vista della SuperPole. Come detto, Toprak Razgatlioglu e Yamaha comandano la classifica con il turco capace di rifilare ben 6 decimi ad Alex Lowes, il primo degli inseguitori. Dal britannico in poi sono tutti molto vicini, a partire da Scott Redding sulla prima Ducati V4 R. Il pilota di Borgo Panigale è 3° ed in scia ha Marvin Fritz, schierato dalla squadra austriaca YART insieme a Karel Hanika. Fritz è la sorpresa della giornata ma anche Hanika, 9°, si è dimostrato in palla nel circuito di casa.

Alle spalle di Marvin Fritz troviamo la R1 di Andrea Locatelli, seguito a 1 millesimo dal leader della classifica Jonathan Rea e, subito dopo, Tom Sykes, primo pilota BMW nella combinata. Alle spalle di Sykes figura Alvaro Bautista, proprio davanti al già citato Hanika. La Top 10 è chiusa da Garrett Gerloff, di poco davanti a Michael van der Mark, secondo alfiere BMW. 12° posto per Axel Bassani e Motocorsa Racing, davanti anche ad un Michael Ruben Rinaldi che deve ancora trovare la quadra.

Leon Haslam occupa la 14^ posizione a fine giornata precedendo Jonas Folger, Tito Rabat e Chaz Davies, quest’ultimo 17° con 2″ di ritardo dalla vetta. La classifica prosegue con Kohta Nozane, Isaac Viñales, Cristophe Ponsson, Delbianco (sostituto di Mercado in Honda MIE), Cresson e Jayson Uribe, scelto da Pedercini per prendere il posto di Pedercini.

WSBK 2021 | MOST – RISULTATI PROVE LIBERE 1/2

L’attività nel “nuovo” circuito di Most riprenderà domani mattina a partire dalle ore 09:00 con le FP3 della WSBK. Di seguito il programma di sabato 7 agosto:

09:00 – 09:30 | WSBK FP3

09:45 – 10:05 | WSSP300 SuperPole

10:25 – 10:45 | WSSP SuperPole

11:10 – 11:25 | WSBK SuperPole

12:45 | WSSP 300 Gara 1

14:00 | WSBK Gara 1

15:15 | WSSP Gara

Matteo Pittaccio

