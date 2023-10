Ott Tanak torna in Hyundai in vista del FIA World Rally Championship. L’estone riprende il rapporto con il marchio coreano dopo una stagione con Ford ed M-Sport, collaborazione che per ora ha portato a due successi tra Svezia e Cile.

Il 35enne si unisce al confermatissimo Thierry Neuville per un programma a tempo pieno con una delle due i20 ufficiali, non vi sono attualmente informazioni su chi guiderà la terza auto della realtà di Alzenau dal 2024.

Sean Kim, Presidente di Hyundai Motorsport GmbH, ha riportato in una nota: “Con Ott e Thierry abbiamo due equipaggi di primo profilo in vista della prossima stagione agonistica. Siamo lieti di accogliere nuovamente Ott nel nostro gruppo e non vediamo l’ora di lottare ancora insieme contro i nostri rivali”.

Non è mancato il parere dell’ex campione del mondo, presente nuovamente accanto al connazionale e fidato co-driver Martin Järveoja. “Da quando le nostre strade si sono separate, esattamente un anno fa, la squadra ha lavorato molto duramente sulla nuova struttura tecnica. Hyundai Motorsport ha una visione e un obiettivo chiari per il prossimo futuro, ed è qualcosa che mi ha convinto a unire nuovamente le nostre forze”.

Tanak torna all’attacco con Hyundai

La leadership di Cyril Abiteboul, team principal di Hyundai dopo l’era di Andrea Adamo Julien Moncet, ha sicuramente aiutato il nativo di Kärla a tornare con il marchio asiatico che ora dovrà scegliere chi schierare sulla terza auto titolare.

Teemu Suninen ed Esappekka Lappi potrebbero condividere l’auto nel corso della stagione, i finnici sono stati presenti a più riprese nel corso del 2023 insieme a Dani Sordo. Quest’ultimo è notoriamente a fine carriera, mentre i due finlandesi sembrano destinati a continuare oltre a Tanak e Neuville.

M-Sport e Ford, invece, devono guardarsi intorno al fine di trovare un degno sostituto di Tanak. L’estone tenterà ora di chiudere in bellezza la stagione 2023, determinato a vincere tra il Rally Centro Europa e Rally Giappone dopo aver firmato un bellissimo successo in Cile contro Toyota e Hyundai.

Luca Pellegrini

Foto. Hyundai Motorsport