Kalle Rovanperä è pronto per una nuova carriera con le ruote coperte? Sicuramente il 2024 rappresenterà una prova importante per il dominatore delle ultime due stagioni del FIA World Rally Championship, determinato ad intraprendere un nuova significativa parentesi della propria carriera.

Il 23enne debutterà nel 2024 con la Porsche Carrera Cup Benelux disputando quattro delle sei prove della serie con i colori del RedAnt Racing. Una 911 GT3 Cup #69 attende il pilota finlandese, ancora non conosciamo a quali round parteciperà il figlio di Jyväskylä.

Spa-Francorchamps (FIA WEC), Zandvoort (DTM), Imola (European Le Mans Series), Assen, Red Bull Ring (GT Open) e Zolder (NASCAR Europe) sono i circuiti che ospiteranno la Carrera Cup Benelux, presente di fatto in gran parte del ‘Vecchio Continente’.

La giovane stella del FIA WRC ha commentato in una nota: “La Porsche Carrera Cup è il mio primo debutto nel mondo delle corse su circuito. RedAnt Racing cerca piloti giovani e relativamente inesperti che possano aiutare a procedere nella loro carriera. Sulla base delle discussioni che abbiamo avuto, credo che sia la serie che il team mi offrano un’eccellente opportunità per testare, gareggiare e svilupparmi nelle gare su circuito”.

Ricordiamo che nel 2024, oltre all’impegno nella Carrera Cup Benelux, Rovanperä parteciperà a maggio (25-26) alla 24h del Fuji valida per la Super Taikyu Series a bordo di una Toyota GR86 CNF Concept in compagnia di Akido Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation.

Excited to announce my #PorscheCarreraCupBenelux entry, which will be my first circuit racing project!

I will comptete in 4 race weekends this season. Big thanks for #Unibet, #RedAntRacing and #ToyotaGAZOORacing for making this possible🙌

How do you like the new livery?🤩 pic.twitter.com/i8qeCc1ONt

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) February 9, 2024