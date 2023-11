Kalle Rovanperä non correrà tutte le gare del FIA World Rally Championship 2024. Il due volte campione del mondo, dominatore nel 2022 e nel campionato appena concluso con i colori di Toyota, cambia i propri programmi agonistici seguendo la scia di Sébastien Ogier.

Toyota con Evans e Katsuta a tempo pieno

Toyota GR ha ufficializzato i ploti che correranno nel prossimo Mondiale che come da tradizione inizierà a gennaio in quel di Montecarlo. Il #69 dello schieramento militerà in alcuni eventi selezionati come l’otto volte campione francese, quindi entrambi non avranno quindi la chance di vincere il titolo assoluto.

Il costruttore asiatico ha firmato un contratto pluriennale con il 23enne finnico ed ha parallelamente confermato Ogier che nel 2023 ha saputo imporsi in tre appuntamenti. Discorso differente per il gallese Elfyn Evans ed il giapponese Takamoto Katsuta, confermati in ogni appuntamento del FIA WRC 2024.

Jari-Matti Latvala, ex pilota ed attualmente team principal, ha riportato in una nota il proprio commento a poche ore da una pesantissima tripletta ottenuta durante il Rally Giappone 2023: “Siamo molto felici di mantenere unita la nostra formazione di piloti. Il programma di Kalle Rovanperä sarà un po’ diverso nel 2024, ma la cosa importante per noi è che resti nella nostra grande famiglia. Anche se è giovane, guida auto da rally a livello serio da molto tempo e ritiene che una stagione parziale sarebbe la cosa migliore per lui ora”.

Non è mancato il parere del giovane finlandese, padrone indiscusso negli ultimi due anni. “Sono davvero entusiasta di aver firmato un contratto pluriennale e di continuare a lavorare con la squadra. L’anno prossimo parteciperò solo ad alcuni eventi e il motivo principale è che guido auto da rally già da 15 anni. Le ultime stagioni sono state ovviamente fantastiche, ma sono stati anche molto impegnativi mentalmente e fisicamente”

Due Hyundai vs due Toyota

Cambiano le prospettive all’interno dei protagonisti del FIA WRC, resta ora da capire quali saranno i piloti che parteciperanno con M-Sport Ford all’intero campionato. Sicuramente non rivedremo più l’estone Ott Tanak, rientrante in Hyundai a tempo pieno in compagnia del confermatissimo Thierry Neuville.

Le due Hyundai i20 titolari si apprestano a sfidare le due Yaris full-time e presumibilmente altre due Ford Puma. La struttura inglese rivelerà i propri piloti nei prossimi giorni anche se appare difficile avere un pilota di primo profilo in ogni singolo round del Mondiale 2024.

Luca Pellegrini