Dalle strade di Monaco il FIA World Rally Championship 2024 si sposta in Svezia per il secondo atto della stagione. Cresce l’attesa per una prova atipica nel calendario del Mondiale, l’unica infatti che si disputa interamente al freddo e sulla neve.

Hyundai prova a confermarsi dopo l’ottima prova monegasca, il belga Thierry Neuville è l’osservato speciale per il round di Umeå, località che negli ultimi anni è diventata protagonista di una manifestazione che quest’anno si terrà per la 71ma volta.

Neuville cerca conferme, ‘Kalle’ is back

Thierry Neuville è l’uomo da battere dopo aver vinto la prima sfida dell’anno contro le Toyota di Elfyn Evans e Sébastien Ogier. Il galllese torna all’attacco in un evento che storicamente ha sempre gradito, mentre il pluricampione del mondo cede il posto a Kalle Rovanperä

Il dominatore degli ultimi due campionati ritrova posto nello schieramento a bordo della temuta Toyota Yaris #69, il 23enne è indubbiamente da tenere in considerazione per il successo finale. Il finlandese potrebbe riportare in alto il brand giapponese che oltre al già citato Evans potrà fare affidamento anche sul giapponese Takamoto Katsuta.

Tanak cerca il bis nel Rally di Svezia

Il Rally Svezia sarà una bella sfida anche per Ott Tanak, il migliore dodici mesi fa dopo una meravigliosa bagarre contro il compianto Craig Breen. L’estone ha saputo imporsi con M-Sport Ford, il campione del mondo 2019 è atteso ora con la seconda Hyundai i20 ufficiale.

Il #8 dello schieramento sta prendendo confidenza con l’auto coreana dopo una stagione disputata con Ford. Un errore nella SS4 del Rally di Montecarlo ha tolto dalla lotta per il successo uno dei protagonisti più atteso, determinato a rifarsi nelle diciotto speciali che commenteremo da giovedì a domenica.

‘Turno di riposo’ per il norvegese Andreas Mikkelsen, rientro per Esapekka Lappi con la Hyundai i20 N Rally1 #4. Il finlandese ritrova un ruolo part-time nel Mondiale, un programma simile a quello degli ultimi anni.

Per Ford, invece, l’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni di Monaco e di avvicinarsi ai due marchi asiatici. Come accaduto a gennaio ci saranno nuovamente Adrien Fourmaux e Grégoire Munster, lussemburghese che dovrà scoprire l’appuntamento svedese.

Sulla falsariga del 2023 avremo anche l’Italia in Scandinavia nella top class con Lorenzo Bertelli. Peccato come sempre non avere nostri rappresentanti a tempo fisso nel FIA WRC, una dinamica che dura da tempo e che molto probabilmente resterà intatta ancora per un pò.

Il programma scatterà ufficialmente giovedì sera con la SS1 (Umeå Sprint 1 – 5.16 km). L’azione vera e propria inizierà il giorno seguente con la SS2 (Brattby 1 – 10.76 km), il primo di sette impegni consecutivi che ci terranno compagnia per tutto il giorno.

Luca Pellegrini