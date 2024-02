Esapekka Lappi controlla il day-4 e vince il Rally Svezia 2024, secondo appuntamento del FIA World Rally Championship. Seconda gioia in carriera per il finnico di Hyundai che non si imponeva dal Rally di Finlandia del 2017.

Elfyn Evans (Toyota) recupera e conclude secondo davanti a Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), entrambi attardati di oltre 1 minuto dalla testa della corsa. Niente da fare per il belga Thierry Neuville (Hyundai), sempre leader del campionato.

LAPPI WINS IN SWEDEN!! It's 2,394 days since the Finn's sole WRC win, and this is his and Janne Ferm's first with @HMSGOfficial ! 🤩 @EsapekkaLappi pic.twitter.com/rgV9GAQ4aA

La giornata di domenica è stata caratterizzata da un doppio passaggio all’interno dei 25.50km della Västervik 1. Toyota GR ha fatto la differenza in entrambi i passaggi con il finnico Kalle Rovanperä ed il britannico Elfyn Evans.

I due citati si sono distinti anche nella Power Stage con il due volte campione del mondo che ha beffato per 1 solo centesimo il gallese. Il #33 dello schieramento recupera punti su Neuville, leader della classifica generale dopo due round con soli 3 punti di scarto.

Toyota GR Racing ha completato con Evans al secondo posto del Rally Svezia con 29.5 secondi di ritardo, una progressiva rimonta nei confronti di Lappi che come da copione non ha preso rischi amministrando il significativo minuto di vantaggio dopo il day-3.

It’s 2nd overall, fastest on Super Sunday and 2nd in the Power Stage for @ElfynEvans and @scottmartinat in Sweden! 💪

A great points haul for the championship after having to snow plough on Friday 👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/Shk0zjBlbk

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) February 18, 2024