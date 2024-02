La seconda tappa del Mondiale WRC 2024 ha, almeno fino alla fine della terza giornata, un dominatore assoluto in Esapekka Lappi. Il finlandese di casa Hyundai, salvo sorprese nella giornata finale, porterà a casa i 18 punti garantiti al primo classificato al termine della giornata di sabato, grazie anche all’errore di Takamoto Katsuta. Secondo classificato un ottimo Adrien Fourmaux, davanti alla Toyota di Elfyn Evans.

“Taka” spinge ma esagera

L’episodio che in pratica ha deciso la classifica finale del sabato sera si è consumato nella mattinata. Takamoto Katsuta ha chiuso la SS9 a soli 9 decimi di distanza dal battistrada Lappi; probabilmente, sentendo il grande risultato alla portata, ha deciso di affrontare la prova successiva, Sarsjoliden 1, spingendo per cercare l’attacco sul rivale. Purtroppo per lui, la decisione si è rivelata controproducente.

Pochi chilometri dopo l’inizio della speciale, infatti, Katsuta è arrivato lungo in una piega verso destra, colpendo uno dei caratteristici “snowbank” esterni, e finendo così intrappolato nella neve svedese, senza riuscire a muovere la sua Toyota Yaris GR1. Il “giappo” ha sicuramente esagerato, ma è stato anche molto sfortunato ad uscire in un punto del tracciato praticamente senza pubblico che potesse aiutarlo a rimettere velocemente la vettura in pista.

A questo punto, visti i distacchi con il resto del gruppo, per Lappi si è trattato solo di controllare e portare la sua i20 al traguardo senza troppi danni, mettendo così in ghiaccio (è proprio il caso di dirlo) la sua prima vittoria in Svezia nel WRC.

Super Adrien secondo, Neuville in rimonta

Alle spalle del leader, la classifica ha seguito in pratica l’andamento imposto dalla difficile giornata di ieri, ricca di colpi di scena e vittime illustri. Sicuramente da sottolineare la piazza d’onore di Adrien Fourmaux, che con la Puma del team M-Sport ha regalato una grande gioia al patron Malcolm Wilson nel giorno del suo sessantottesimo compleanno. Certo, il distacco di oltre un minuto da Lappi è elevato, ma un podio in Svezia per il francese è un risultato importantissimo. Il francese ha anche rischiato di finire in uno snowbank nell’ultima PS di giornata; se l’è però cavata con solo un grande spavento.

A chiudere il podio è stato Elfyn Evans, primo alfiere di casa Toyota, a soli 16.7 secondi dal rivale. Alla fine della giornata, il gallese è parso essere in ogni caso il maggior indiziato per la lotta al titolo WRC per quanto riguarda il team di Latvala. Alle sue spalle ha terminato il rimontante Neuville; il leader del campionato non ha commesso sbavature oggi, badando a massimizzare il risultato in ottica classifica, e ottenendo due vittorie di PS.

Buona prestazione anche per il nostro Lorenzo Bertelli con la Yaris “clienti”, quinto tra le Rally1. Presenza spot per l’italiano nel WRC 2024, a cui ci aveva già abituato in passato; chissà che non possa diventare una piacevole abitudine. Più staccati, a causa dei problemi patiti ieri, Latvala e Tanak, capaci comunque di portarsi a casa una speciale a testa nella mattinata, grazie anche al fondo deteriorato incontrato dai rivali passati dopo di loro. Un errore nella prova finale di Umea ha invece tolto dai giochi definitivamente il già parecchio attardato Gregoire Munster.

WRC2: Solberg guida e vede la vittoria

Dopo la delusione di Monte Carlo, sulle nevi di casa Oliver Solberg è salito in cattedra. Il giovane figlio di Petter ha chiuso la giornata al comando della classifica riservata alle Rally2, davanti a Pajari e Linnamae, staccati di soli due decimi.

Sarà un sabato tutto da vivere nelle ultime tre speciali di questo fantastico Rally di Svezia.

Nicola Saglia