Dopo la Croazia il FIA World Rally Championship cerca un padrone in Portogallo in quello che sarà il quinto appuntamento di una stagione ancora più che mai incerta. Toyota insegue un nuovo acuto sulla ghiaia di Matosinhos, diciannove intense speciali in cui tutto può succedere.

Rally Portogallo, Toyota favorita per allungare

Toyota è la favorita d’obbligo dopo l’acuto di Elfyn Evans nelle vie limitrofe a Zagabria. Il britannico ha dato spettacolo tornando sul gradino più alto dopo una lunghissima assenza, il gallese ha tutte le carte in regola per confermarsi al vertice nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare.

La Yaris #33 si colloca al momento in vetta alla graduatoria assoluta con il medesimo punteggio di Sébastien Ogier, francese che non si presenterà in scena in Portogallo. Il nativo di Gap, sconfitto in Croazia dopo alcuni problemi, tornerà all’attacco in Sardegna, sede del prossimo atto nel mese di giugno.

Alle spalle di Evans ed Ogier troviamo altri due volti noti come Kalle Rovanperä ed Ott Tanak, rispettivamente a 68 ed a 65 punti. Il finnico di Toyota e l’estone di Ford (M-Sport) possono giocare un ruolo chiave nel lungo week-end che si inaugurerà venerdì con i 12km della “Lousã 1”.

Hyundai riparte, Neuville vuole il riscatto

Hyundai riparte dal Portogallo con il chiaro intento di dimenticare una terribile trasferta in Croazia. Thierry Neuville è il primo che vuole rifarsi, il belga ha gettato un’ipotetico risultato positivo dopo un clamoroso errore in una piega verso sinistra.

Il #11 del brand coreano deve dimenticare velocemente quanto accaduto ad aprile, un podio sembrava obiettivamente alla portata del 34enne nativo di St. Vith. In scena rivedremo anche il finlandese Esapekka Lappi e l’iberico Dani Sordo, quinto in Messico nell’ultima apparizione nel FIA WRC.

Tra le Rally1 spiccano anche il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) ed il francese Pierre-Louis Loubet (Ford). A differenza del 2023 assente Sébastien Loeb in Portogallo, non ci sono al momento informazioni su un ipotetico ritorno dell’alsaziano nella serie da qui all’epilogo che si svolgerà ancora una volta in Giappone.

La già citata “Lousã 1” aprirà il Rally del Portogallo 2023 che si articolerà in tre giornate. Otto speciali sono indette venerdì, mentre sette prove caratterizzeranno al giornata di sabato. Interessante anche la domenica con quattro tappe che eleggeranno il vincitore.

Luca Pellegrini