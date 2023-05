Kalle Rovanperä domina la scena al termine del day-2 del Rally del Portogallo, quinto evento del FIA World Rally Championship 2023. Il giovane volto di Toyota controlla la situazione con quasi un minuto di margine sulle Hyundai di Dani Sordo e Thierry Neuville.

Rally Portogallo day-2: Kalle riparte forte

Kalle Rovanperä ha ripreso alla grande a dettare legge dopo una day-1 perfetto. La Yaris #69 ha fatto la differenza negli impegnativi 26km della ‘Vieira do Minho 1’, segmento vinto con ben 12 secondi di margine sulla Hyundai i20 #4 di Esapekka Lappi.

Quest’ultimo prenderà la terza piazza assoluta sul teammate Thierry Neuville, mentre Dani Sordo manterrà in scioltezza la seconda posizione con oltre 24 secondi di ritardo dalla vetta di Kalle Rovanperä. Tutti hanno ripreso regolarmente il via quest’oggi ad eccezione del gallese Elfyn Evans, out durante la SS7.

Full send to start Saturday from @KalleRovanpera! Fastest in Vieira do Minho by 12.8s! 🥇🤯 💬 "I just woke up today and thought we should drive a bit of rally" 😆#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/EQeoA81ML6 — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) May 13, 2023

SS10, Loubet saluta la Top5, Kalle amministra

La SS10 ha visto l’uscita di scena di Pierre-Louis Loubet. Errore da parte del francese che si è fermato a bordo strada dopo aver colpito una pianta nella parte sinistra della propria Ford. Il transalpino ha tentato in tutti i modi di lasciare libero il passaggio al transito dei rivali, una missione apparentemente riuscita.

Lappi, il primo a transitare nella zona dell’impatto del giovane transalpino, ha dovuto rallentare notevolmente per poter passare senza problemi, una spiacevole situazione che in ogni caso non ha modificato la graduatoria generale.

SS11: Kalle senza rivali, Sordo perde terreno

Rovanperä ha staccato tutti anche nell’11mo segmento del Rally Portogallo, l’ultimo della mattinata. Il campione del mondo in carica si è portato ad oltre 50 secondi di Sordo, sempre più vicino a Lappi ed a Neuville.

Tanta bagarre in casa Hyundai per la seconda posizione overall con tutte le i20 racchiuse in solo 10 secondi. Da evidenziare le tante difficoltà da parte dello spagnolo Sordo, molto competitivo nel day-1 ed apparentemente unico a lottare per il primato.

Kalle completes a super Saturday morning with another stage win in the short Felgueiras test by 5.7s! 🥇 He returns to the service park with a lead of 52.4s 💪#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/3n9QIsfqQf — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) May 13, 2023

Pomeriggio da re per Kalle nel day-2 del Rally del Portogallo

Pomeriggio da re per ‘Kalle’, assolutamente in controllo della situazione. Il gap è lievitato velocemente ad oltre 50 secondi, Sordo ha vinto la SS13 spezzando un ‘filotto’ spaventoso da parte del #69 di Toyota.

Interessante il duello per la terza piazza con Neuville che lentamente ha saputo tenere testa a Lappi. I due compagni di squadra non si sono risparmiati, il belga ha avuto la meglio sul finnico che ha tentato di ribaltare la situazione nell’ultima asperità tra i muretti della SS15 (Lousada).

Lontano Ford che dopo aver perso per strada Loubet si concentrerà esclusivamente sulla ‘Power Stage’ di domani. Stessa situazione per Ott Tanak, out già nel day-1 dopo aver condotto per qualche chilometro la manifestazione.

Domani quattro interessanti prove attendono i protagonisti. Si inizierà con ‘Paredes’, segmento che precederà la ‘Fafe 1’ e la ‘Cabeceiras de Basto’. La giornata e l’evento in Portogallo si concluderà con la ‘Power Stage’ (Fafe 2).

Luca Pellegrini