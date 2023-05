Kalle Rovanperä guida la classifica generale al termine del day-1 del Rally del Portogallo, quinta tappa del FIA World Rally Championship 2023. Il portacolori di Toyota conclude alla perfezione le otto speciali previste, il giovane finlandese precede le Hyundai di Dani Sordo e Thierry Neuville con oltre 10 secondi di vantaggio.

Rally Portogallo day-1: M-Sport parte forte

La prima speciale è stata oltremodo interessante. La ‘Lousã 1’ (12km) ha visto il successo di Pierre Louis Loubet, francese di M-Sport che ha sfruttato al meglio la propria posizione di partenza. Il portacolori di Ford, nono ed ultimo al via della SS1, ha concluso con tre decimi di scarto sulla Hyundai di Daniel Sordo e -2.3 sull’auto gemella di Ott Tanak (M-Sport).

Nella SS2 la musica è cambiata con Ott Tanak che ha saputo beffare la concorrenza. L’estone ha regalato 5 decimi a Sordo nella graduatoria overall, mentre Loubet restava nella Top3 virtuale con 5 secondi di ritardo.

Da evidenziare, invece, i 16 secondi accumulati dal gallese Elfyn Evans (Toyota) dopo sole due speciali, leader del campionato dopo l’acuto in Croazia e di conseguenza il primo ad affrontare tutte le speciali del day-1.

SS3, Tanak resta in vetta, Kalle si avvicina

La mattinata si è conclusa con ancora Tanak davanti a tutti. Ford ed M-Sport hanno consolidato la propria leadership, l’ex campione del mondo ha terminato la SS3 con 3 secondi di margine nella graduatoria assoluta su Kalle Rovanperä.

Il finnico di Toyota ha vinto il primo passaggio sulla Arganil (18km), importante sigillo che ha permesso al 22enne di superare nella classifica generale la Hyundai dello spagnolo Daniel Sordo. Out per una noia meccanica, invece, il nipponico Takamoto Katsuta, presente al via come sempre con la terza Yaris ufficiale.

A brilliant stage win from Kalle in SS3 Arganil moves him up to 2nd overall, just 3 seconds from the lead after Friday morning! 🥇

#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/vWB3KFzooK — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) May 12, 2023

Rally Portogallo day-1: Tanak fora, Hyundai passa in vetta

Il pomeriggio del Rally del Portogallo è iniziato nel peggiore dei modi per Ott Tanak. L’esperto estone di Ford ha rimediato una foratura alla ruota anteriore destra, il leader provvisorio dell’evento ha perso 50 secondi sui diretti avversari durante la SS4 (Lousã 2).

Il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai) ha primeggiato nella SS4, il teammate Dani Sordo ha ereditato la leadership overall del quinto atto del FIA WRC con solo quattro decimi su Rovanperä, unica Toyota in una Top3 contrassegnata da Hyundai.

SS4 Lousã 2 (12,03 km):

💭We got a front right puncture.. It went on the start, I think. Under braking or something. 1️⃣ Lappi 8:56.3

2⃣ Sordo +3.0

3⃣ Loubet +3.5

4⃣ Rovanperä +4.0

5⃣ Neuville +6.2

… TÄNAK +54.1#RallyPortugal #WRC #goOtt pic.twitter.com/mvyfDJX9z8 — Ott Tänak (@OttTanak) May 12, 2023

Toyota suona la carica con Kalle

Toyota ha alzato le frequenze nella SS5, i giapponesi si sono trovati per la prima volta al comando grazie ad un ottima prestazione siglata da Rovanperä. La Yaris #69 ha preso le redini della graduatoria overall con 4 decimi su Sordo, abile a difendersi anche grazie alla propria posizione di partenza.

Il belga Thierry Neuville è rimasto agganciato alla Top3, mentre gli atri hanno ceduto progressivamente terreno. Da segnalare i 30 secondi di margine di Evans, in crisi a completare il difficile ruolo di ‘battistrada’.

Tutto è rimasto intatto anche nella SS6 con un nuovo sigillo da parte di Rovanperä. Hyundai ha mantenuto si è collocata virtualmente nelle restanti del podio con Sordo davanti a Neuville ed al resto dei rivali. Quarta piazza provvisoria per Loubet, abile a non perdere la concentrazione dopo un problema in mattinata al termine della SS3.

Kalle amministra, bagarre interna in casa Hyundai per la Top3

Il campione del mondo in carica ha condotto in scioltezza le danze anche dopo la SS7 allungando sulla concorrenza. Dani Sordo, in seguito ad un errore, perderà terreno dalla vetta, lo spagnolo resterà in ogni caso al secondo posto a +10.8 sec davanti a Lappi e Neuville.

Kalle just 0.4 seconds off Lappi's winning time in the one and only pass of Mortágua, with his lead up to 14.2s.#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/el1oeuS5jT — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) May 12, 2023

Oltremodo interessante la bagarre tra questi ultimi con il belga che perdeva la terza piazza provvisoria dopo una prestazione perfetta da parte di Lappi durante i 18km in quel di ‘Mortágua’. Il finlandese ha beffato il 34enne nativo di Sankt Vith, determinato a rifarsi dopo una complessa trasferta in toscana.

La sfida interna al brand coreano per l’ultima piazza d’onore si è risolta nei pochi minuti della Figueira da Foz, ottava ed ultima asperità di un lunghissimo day-1. Neuville ha avuto la meglio su Lappi, il finnico dovrà accontentarsi della quinta posizione cedendo il passo anche alla Ford di Pierre-Louis Loubet.

#RallydePortugal SS8⏱️2:33.2! 💬"It has been a really good day to be honest. Lots of cleaning, but still we did a steady day.

This one was quite dusty so it might get quite a bit faster for guys behind, but we are end of the day – that's what matters"#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/N2uIYNnYiU — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) May 12, 2023

Fine giornata da dimenticare per Evans

Elfyn Evans è uscito di strada durante la SS7. Il britannico ed il proprio co-pilota non hanno riportato conseguenze, ma non hanno potuto disputare la speciale cittadina che ha concluso una lunghissima giornata d’azione.

Frustrante day-1 per il #33 di Toyota, in crisi nel complicato ruolo di ‘battistrada’ assegnata da regolamento al leader del Mondiale. Il vincitore del Rally di Croazia dovrebbe rientrare in gioco domani, ma è chiaro che l’unico obiettivo del 34enne nativo di Dolgellau restano i punti raggiungibili con la ‘Power Stage’.

ℹ️ Car #33 has gone off the road in SS7. Elfyn and Scott are out of the car and OK.#ToyotaGAZOORacing #WRC #RallydePortugal — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) May 12, 2023

Appuntamento ora a domani per un nuovo interessante giorno d’azione con ben sette frazioni. Si inizierà alle 8.35 (orario italiano) con la ‘ Vieira do Minho 1’, segmento indetto sulla distanza di 26km.

Luca Pellegrini