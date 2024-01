Hyundai e Thierry Neuville controllano la scena nel day-4 e vincono il Rally di Montecarlo, prima prova valida per il FIA World Rally Championship 2024. Toyota alza bandiera bianca contro il marchio coreano ed il belga, competitivi durante l’intero arco del week-end.

20ma affermazione in carriera, la seconda nella manifestazione monegasca, da parte dell’esperto di St Vith, meritatamente vincitore davanti alle Toyota di Sébastien Ogier ed Elfyn Evans, rispettivamente presenti in seconda e terza piazza a +16.1 ed a +45.2

Montecarlo day-4: Neuville perfetto tra le strade di Gap

La mattinata monegasca ha sorriso a Neuville che si è confermato come l’uomo da battere dopo aver respinto le Toyota nella giornata di sabato. L’esperto belga ha fatto la differenza anche nella SS15 e nella SS16, Sébastien Ogier ed Elfyn Evans hanno tentato in ogni modo a mettere pressione al rivale senza ottenere l’esito sperato.

Thierry, dopo essersi portato a +8 secondi da Ogier nel corso della SS15, ha gestito il proprio margine imponendosi nella SS16, primo ed unico passaggio nel segmento chiamato ‘Digne-les-Bains / Chaudon-Norante’. La Hyundai i20 #11 non ha lasciato scampo ai rivali che si sono dovuti accontentare della seconda e della terza piazza in vista della conclusiva SS17.

Passerella finale per Neuville, Toyota sconfitta

La significativa presenza di Ogier non riesce a colmare la superiorità di Hyundai, all’assalto sin dalla giornata di ieri. Neuville, padrone anche della ‘Power Stage’ ha concluso davanti a tutti la manifestazione monegasca imponendosi davanti a Séb ed a Evans, apparentemente superiore a tutti dopo il day-1.

Quarta piazza conclusiva per Ott Tanak (Hyundai), quinta per Adrien Fourmaux (Ford M-Sport) davanti al norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai). Distacchi siderali in ogni caso a partire dall’ex campione del mondo estone, fuori dalla zona podio per oltre 1 minuto di scarto rispetto alla concorerrenza.

Prossimo appuntamento in Svezia a metà febbraio, sfida che vedrà ufficialmente il ritorno anche del campione del mondo in carica Kalle Rovanperä.

Luca Pellegrini