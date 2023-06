Toyota monopolizza domina il venerdì del Rally del Kenya, 7mo evento del FIA World Rally Championship 2023. Sébastien Ogier precede Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans, le tre Yaris dettano legge approfittando degli imprevisti dei rivali. Neuville e Tanak già fuori dai giochi.

Rally Kenya venerdì: Toyota all’attacco, Tanak fora e perde terreno

Sébastien Ogier ha iniziato nel migliore dei modi il Rally Kenya, abile a concludere al comando la prima fase del day-1 dopo la spettacolare speciale che ha inaugurato ufficialmente l’evento nella giornata di giovedì. Il #17 di Toyota ha preso subito in mano le redini della competizione, il pluricampione del mondo ha terminato la SS4 con 2.5 secondi di margine sul teammate Kalle Rovanperä.

Il finnico ha recuperato sul compagno di box nella Kedong 1 (30.62 km), ultimo impegno della mattinata che ha visto Séb in scena senza l’ausilio dell’ibrido. La parte finale della frazione ha ‘salvato’ il transalpino, abile a rispondere al campione del mondo in carica che nonostante il negativo ruolo di ‘battistrada’ si conferma come uno dei migliori del gruppo.

SS4 Kedong 1 (30.62 km)

1. Rovanperä 14'52.4

2. Neuville +8.0s

3⃣ OGIER +9.4s

4. Evans +14.1s

5. Sordo +22.0s 🎙️ "I had no hybrid the whole stage." 🇫🇷 "Je n'ai pas eu d'hybride de toute la spéciale."#WRC #SafariRallyKenya 🇰🇪 — Sébastien Ogier (@SebOgier) June 23, 2023

Il gallese Elfyn Evans (Toyota) insegue a distanza, mentre Hyundai inizia a sprofondare in graduatoria. Il belga Thierry Neuville ha ha dovuto effettuare delle riparazioni nel trasferimento stradale che portava dalla terza alla quarta Stage, mentre il finlandese Esapekka Lappi ha perso terreno nella SS4 in seguito ad una foratura.

Situazione abbastanza complicata anche in casa Ford con dei seri danni all’auto per Pierre Louis-Loubet. Il francese di M-Sport ha preceduto di qualche minuto una sosta extra di un minuto da parte dell’estone Ott Tanak, tradito da una gomma durante la SS3 (Geothermal 1 – 13.12 km)

Ott is currently 7th overall after a brief delay with some local wildlife this mornings, there’s a long way to go yet pic.twitter.com/uZUs3TMIB6 — M-Sport (@MSportLtd) June 23, 2023

Ogier allunga sui rivali, Neuville rompe

Ogier ha continuato a dominare, la SS5 ha portato il francese a +17 secondi in classifica generale su Kalle Rovanperä. Il notevole vantaggio è stato ‘amministrato’ nella seguente SS6, segmento che ha visto l’uscita di scena di Neuville.

Giornata da incubo per il belga, out dopo aver rotto una sospensione. Il #11 di Hyundai Motorsport ha concesso a Toyota di allungare in classifica. Presente davanti anche il nipponico Takamoto Katsuta, quinto con solo nove decimi di ritardo da Lappi con la prima delle i20 ufficiali.

Rally Kenya venerdì, tripletta virtuale per Toyota

Tripletta virtuale per Toyota dopo la SS7, ultimo impegno del secondo giorno effettivo d’azione del Rally Kenya. Ogier ha nuovamente messo tutti in riga, il francese detta il passo con 22 secondi di margine su ‘Kalle’ e 43.5 su Evans.

Segue Lappi che scongiura dopo un lungo pomeriggio d’azione il poker da parte di Toyota. Gli ultimi chilometri non hanno sorriso a Katsuta, in crisi con una foratura dopo aver colpito dei rami di un’albero all’uscita di una piega verso sinistra. Nuovo danno anche per Ford ed M-Sport, team che è stato protagonista di una nuova sosta con Loubet.

Another stage win for Seb in Geothermal 2, increasing his rally lead above 20 seconds! 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/xKSYDSI4oB — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 23, 2023

Domani, sabato 24 giugno, altre sei tappe attendono i protagonisti. Si inizierà con la Soysambu 1 (29.32 km), SS8 che precederà il primo passaggio all’interno della Elmenteita 1 (15.08 km) e della Sleeping Warrior 1 (31.04 km).

Luca Pellegrini