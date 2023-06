Sébastien Ogier si conferma al vertice del Rally del Kenya dopo un lunghissimo sabato d’azione. Il francese precede i compagni di squadra Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans, Toyota monopolizza la scena con quattro auto in vetta alla graduatoria. Alza bandiera bianca Hyundai, assente Ford.

Rally Kenya, sabato: Ogier resta davanti, Lappi prende il terzo posto

Ogier ha mantenuto senza molti problemi la vetta della classifica generale, abile a tenere al termine della mattinata un solido margine sul teammate Kalle Rovanperä. Il finnico ha provato in tutti i modi a recuperare terreno, una missione difficile da completare.

Il transalpino ha mantenuto 20 secondi di scarto sulla concorrenza, mentre il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai) si inseriva in terza piazza dopo un problema alla Toyota #33 di Elfyn Evans. Il gallese è stato tradito da un guado, l’ex vice campione del mondo si è ritrovato quarto dopo tre impegnative prove con oltre 40 secondi sulla Yaris del giapponese Takamoto Katsuta.

Lappi saluta il podio, Toyota continua a dominare

La SS11 ha visto Ogier allungare sulla concorrenza dopo una frazione quasi perfetta. Toyota ha definitivamente allungato sui rivali, i giapponesi si sono trovati sempre più in vetta alla graduatoria dopo un danno all’albero della trasmissione alla Hyundai i20 di Esapekka Lappi. Il 32enne ha perso il podio provvisorio, Evans ha ereditato automaticamente la terza piazza.

La SS12 non ha modificato i valori in campo, ma ha cambiato la Top3 overall. Takamoto Katsuta ha infatti vinto la speciale e successivamente ha strappato per due secondi il podio provvisorio a Evans. Il #33 del brand asiatico ha provato a rifarsi nell’impegnativa SS13, caratterizzata dall’arrivo della pioggia.

1-2-3-4 Toyota davanti nel Rally Kenya 2023

‘Séb’ e ‘Kalle’ conducono, Evans ritorna davanti a Katsuta nel duello per il terzo posto provvisorio. Dei nuovi problemi tecnici hanno afflitto Ford (M-Sport), mentre Hyundai ha dovuto salutare la compagnia ed ogni chance con Lappi. Il solo Dani Sordo resta della partita per un posto nella Top5, l’esperto spagnolo si colloca con tre minuti di ritardo dalla testa provvisoria della corsa.

Da segnalare nell’ultimo impegno di giornata una netta rimonta da parte di Kalle Rovanperä, abile nel fango del ‘Safari’ a recuperare 15 secondi ad Ogier. Il campione del mondo in carica ha dimezzato i proprio margine dal rivale, il #69 di Toyota ripartirà domani a +16.7 da Ogier.

Appuntamento a domani per le ultime sei speciali che eleggeranno il vincitore del Safari Rally 2023. Si inizierà alle 5.55 di mattina (orario europeo) per il primo passaggio sulla ‘Malewa’, successivamente si disputeranno anche la ‘Oserian’ e la ‘Hell’s Gate’, segmento che varrà anche come Power Stage nel primo pomeriggio italiano.

Luca Pellegrini