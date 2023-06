Appuntamento da non perdere questo fine settimana con il FIA World Rally Championship che torna protagonista con il Rally del Kenya. La bagarre è assicurata in Africa, settima tappa del 2023 a poche settimane dallo spettacolare evento che abbiamo commentato in Sardegna.

Toyota e Kalle Rovanperä restano gli uomini da battere, il binomio che ha vinto l’ultimo campionato guida la classifica all’inizio dell’estate con 118 punti contro i 93 del belga Thierry Neuville. Il belga sta lentamente recuperando terreno, il portacolori di Hyundai è chiamato a confermare quanto fatto in Italia. Il successo nel Bel Paese è indubbiamente positivo per l’esperto di St. Vith, protagonista che non vinceva da molto tempo.

Kalle e Thierry incontrano ancora Séb nel Rally Kenya

Rovanperä e Neuville incontrano nuovamente Sébastien Ogier. Il francese ci ha preso gusto e sarà nuovamente della partita. Il pluricampione del mondo è indubbiamente uno dei favoriti alla vigilia della competizione che ci apprestiamo a commentare, il nativo di Gap tenta di rifarsi dopo un errore che ha pregiudicato nel day-2 un’ottima performance anche sulla terra della Sardegna.

Il transalpino di Toyota ha in ogni caso tutte le carte in regola per ostacolare i contendenti per il successo finale, una bagarre che obiettivamente è per ora relegata a due uomini. Restano infatti leggermente più attardati l’estone Ott Tanak (Ford/M-Sport) ed il gallese Elfyn Evans (Toyota), leggermente inferiori agli altri piloti già citati.

In Kenya attenzione in ogni caso alle sorprese, occhi puntati in merito sul finnico Esapekka Lappi che tornerà a bordo della seconda Hyundai ufficiale. Ancora zero affermazioni per quest’ultimo nel 2023, una statistica che potrebbe cambiare al termine della Power Stage di domenica.

La ‘Super Special Kasarani’ inaugurerà la manifestazione nella giornata di giovedì, mentre i 20km della ‘Loldia 1’ apriranno a tutti gli effetti l’evento nel giorno seguente. 355.92 km cronometrati sono stati indetti per il Rally Kenya 2023 che si svolgerà su 19 speciali.

Luca Pellegrini