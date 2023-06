Sébastien Ogier e Toyota completano al comando anche un’entusiasmante domenica d’azione e vincono l’edizione 2023 del Rally del Kenya, settimo atto del FIA World Rally Championship. Il francese firma il secondo acuto in carriera nel Safari, il terzo in stagione. Il veterano del brand giapponese esulta per la 58ma volta in carriera precedendo i compagni di team Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans.

Il duello per il successo tra le quattro Toyota si è infiammato nella mattinata con un nuovo significativo recupero da parte di Rovanperä. La Yaris #69 si è portata a soli 13.6 secondi dopo la SS16, il finnico ha approfittato al meglio di un clamoroso errore da parte di Sébastien Ogier durante la SS15.

Un errore del nativo di Gap in una piega verso sinistra ha rotto l’intero posteriore dell’auto #17, il pluricampione del mondo è stato abile a continuare le due speciali prima del parco assistenza ed a non perdere troppo terreno dal diretto rivale per il successo. Il 22enne si è posto a meno di 15 secondi dalla vetta overall con ancora tre speciali da affrontare, mentre Elfyn Evans manteneva la terza piazza con uno scarto di meno di un minuto nei confronti del nipponico Takamoto Katsuta.

Rovanperä ha continuato ad attaccare il compagno di squadra anche nelle due speciali successive. Ogier si è difeso con tutti i propri mezzi, il finnico è stato rallentato nella propria rimonta da un problema con lo pneumatico anteriore sinistra.

Il #69 di Toyota ha saputo in ogni caso recuperare terreno sul francese, sempre leader alla vigilia della decisiva ‘Power Stage’ con solo 9.2 secondi da amministrare negli ultimi 10km dell’Hell’s Gate 2. Interessante nel frattempo anche la progressiva rimonta di Katsuta che lentamente si è portato a 22 secondi da Evans con solo un segmento ancora da disputare.

A sting in the tail in the penultimate stage Oserian with lots of deep sand and ruts. Taka gets through fastest by 11s over Elfyn. 🥇

Both Kalle and Seb are hindered, with Seb leading by 9.2s before the Power Stage.#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/BQHt4gd2LX

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 25, 2023