È stata un dominio Hyundai la prima giornata del Rally Italia Sardegna, quinta prova stagionale del WRC, con Ott Tanak punta di diamante. Il team coreano ha conquistato tutte le otto speciali andate in programma, non lasciando nulla agli avversari. Oltre l’estone, si può ritenere più che soddisfatto anche Daniel Sordo, secondo in graduatoria. Ora l’obiettivo è massimizzare il risultato, evitando di buttare un’altra occasione come accaduto in Portogallo. Terzo posto per Sebastien Ogier, in forma superlativa e in grado di sbaragliare i diretti concorrenti in classifica iridata.

Tanak e Hyundai sugli scudi

Tanak ha preso le redini del Rally Italia Sardegna fin dalla prima PS di giornata e non l’ha più mollate, coadiuvavo da una superlativa i20 WRC + l’estone ha spezzato i sogni dei suoi rivali. A dimostrazione della perfetta sintonia fra la vettura coreana e gli sterrati sardi la bella prestazione di Sordo, in cerca del triplete sull’isola dei quattro mori. Lo spagnolo, dopo una mattinata difficile, ha svoltato montando le Pirelli Hard nel turno pomeridiano. Primo degli altri Ogier che, seppur partendo per primo, ha tenuto testa agli avversari. Per il pluri iridato l’obiettivo è provare a soffiare il secondo posto a Sordo.

Ritardi e ritiri pesanti

Quarto posto, a più di un minuto dal leader, per Elfyn Evans mai a suo agio sulla Yaris. Il gallese deve ringraziare la sorte avversa che perseguita Thierry Neuville costretto ad una foratura nella penultima PS di giornata. Il belga si è reso protagonista di un pomeriggio più incisivo e domani potrà ambire al quarto posto che lo separa dal quarto posto. Ritiro fulmineo per Teemu Suninen, il finlandese nel corso della prima PS ha capottato irrimediabilmente la Ford Fiesta. Male è andato anche a Gus Greensmith colpito nell’ultima PS da un guasto alla trasmissione, gli uomini M-Sport avranno parecchio da fare questa serata. Peccato per Kalle Rovanpera secondo, e unico in grado di impensierire Tanak, quando ha dovuto accostare la sua Toyota a bordo strada con una sospensione piegata.

WRC2 il regno di Ostberg

Dominio assoluto di Mads Ostberg nel WRC 2, il norvegese ha dovuto fare i conti solamente con il caldo del Rally Italia Sardegna, a suo dire quasi asfissiante. A facilitargli la vita ci hanno pensato questa mattina Adrien Fourmaux, con una sospensione danneggiata, poi Andreas Mikkelsen capottando la Fabia e piegando il roll bar. Gara tutta in salita per Marco Bulacia che, nel corso della sesta PS, si è girato perdendo oltre 16”. Così il norvegese comanda la classifica con un buon margine su Jari Huttunen seguito dalla Citroën di Yohan Rossel.

