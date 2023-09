Kalle Rovanperä ribalta la classifica generale al termine del day-3 del Rally Grecia, 10mo round del FIA World Rally Championship. Il finlandese approfitta dei problemi nel finale di Sébastien Ogier per balzare al comando della graduatoria assoluta dopo un sabato ricco di colpi di scena che ha visto anche il ritiro di Thierry Neuville.

Rally Grecia, day-3: Ogier passa al comando su Neuville

Kalle Rovanperä ha approfittato delle condizioni difficili del tracciato per vincere la SS6 davanti a Sébastien Ogier. Il finnico ha preceduto il teammate francese, nuovo leader overall dell’evento grazie ad una prestazione mediocre da parte di Thierry Neuville.

Hyundai ha dovuto piegarsi per la prima volta a Toyota, in vetta con 7 secondi ed 8 decimi di scarto sulla concorrenza. Ancora lontano ‘Kalle’, fermo a 20 secondi dalla prima piazza dopo aver pagato a caro prezzo il ruolo di ‘battistrada’ nell’intera giornata di venerdì.

Niente da fare, invece, per Elfyn Evans. Inizio a rilento per il gallese di Toyota, lontano 18 secondi dalla terza piazza di Rovanperä. Il 33enne si è mostrato lento a più riprese sull’insidiosa terra greca, una strada che non perdona nessun errore.

Kalle wins a muddy first stage of Saturday 🥇 and Seb storms into the lead by 7.8s! ⬆️#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/wIzGPeLbHz — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 9, 2023

Hyundai risponde a Ogier nella SS8 e nella seguente SS9

La graduatoria cambierà presto a sfavore di Ogier che dopo un errore lungo il percorso sarà costretto a tornare in seconda posizione. Il nativo di Gap ha sbagliato ad interpretare una piega verso destra, un errore che ha permesso a Hyundai di tornare al comando della graduatoria overall con Neuville.

2 secondi hanno diviso i due contenti per il primato assoluto alla vigilia della SS9, ultima fatica di una mattinata ricca di sorprese. Il nativo di St. Vith riuscirà a limitare i danni ed a portare a +10.0 i proprio scarto su Ogier, una dinamica molto simile a quanto visto nella giornata di ieri.

Lontani, nuovamente, gli altri con Kalle Rovanperä in terza piazza (+23.7) davanti alla Hyundai di Dani Sordo (+1.48.0) e la Toyota di Elfyn Evans (+1.54.4). Nuovo sabato da scordare per il gallese, la Yaris #33 ha infatti faticato a concludere la mattinata in seguito ad un problema tecnico.

Il britannico ha così perso provvisoriamente la chance di lottare per il successo contro Rovanperä, Ogier e Neuville, determinato a riportare Hyundai sul gradino più alto del podio dopo una lunga assenza. Non pervenute, invece, le Ford di M-Sport, obiettivamente inferiori ai brand asiatici.

Rally Grecia day-3: Neuville sbaglia, Ogier no

La SS10 potrebbe essere la chiave del Rally Grecia 2023. Neuville, tradito da una buca presente sul percorso, è finito contro un terrapieno dopo una significativa piega verso a sinistra. La sospensione anteriore destra ha ceduto, la Hyundai del belga ha dovuto alzare prematuramente bandiera bianca quando si trovava in vetta alla classifica generale.

Ogier è automaticamente diventato leader dell’evento davanti a Rovanperä ed a Dani Sordo. Il francese proverà a controllare la scena e scongiurare ogni ipotetico ritorno da parte del teammate 22enne, un fatto non banale.

View this post on Instagram A post shared by World Rally Championship (@officialwrc)

La graduatoria è rimasta intatta nella seguente SS11 con Ogier in vantaggio su ‘Kalle’ di 12.2 secondi. Il margine si è lentamente assottigliato con il passare delle ore, il campione del mondo in carica ha iniziato progressivamente a recuperare consapevole di non avere altri rivali per la conquista di un ipotetico successo.

Evans si è infatti collocato a due minuti dalle due Toyota di vetta in seguito ad una nuova foratura, mentre il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) perdeva terreno dopo aver cambiato ben due ruote in 18km.

Danni anche per Hyundai oltre al ritiro di Neuville. Da segnalare in merito una noia all’alternatore ed al cambio per il finlandese Esapekka Lappi, indietro anche nella giornata di ieri dopo un problema alla parte anteriore della propria i20.

Kalle leads a #GRYaris 1-2-3 in the first stage of the afternoon 🥇🥈🥉 while Seb takes over the rally lead after Neuville stops with damage.#ToyotaGAZOORacing #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/QyalsReS4D — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 9, 2023

Toyota contro Toyota ancora una volta, Ogier precipita nel finale

I 18km del secondo passaggio sulla ‘Eleftherochori’ hanno delineato la graduatoria generale al termine del day-3 del Rally Grecia 2023. Toyota ha condotto le danze, Ogier ha dovuto inchinarsi a Rovanperä.

La SS12 ha modificato completamente la classifica, un danno importante alla Yaris #17 di Ogier ha permesso a Rovanperä di diventare il leader dell’evento. Una doppia foratura ed un danno alla sospensione posteriore sinistra hanno tradito l’otto volte campione del mondo che ha precipitato in classifica accusando oltre 4 minuti di ritardo.

Dani Sordo è balzato in seconda piazza con 2 minuti di scarto dalla vetta, l’iberico di Hyundai ha tolto la seconda piazza per cinque secondi ad Elfyn Evans. I due si sfideranno domani per un posto alle spalle del #69 di Toyota, apparentemente in controllo della scena.

A dramatic and heartbreaking end to Saturday as Seb loses almost four minutes with damage. Kalle takes over the lead, two minutes ahead of Sordo with Elfyn in third.#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/mOfiB9UNUe — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 9, 2023

Ogier resta quarto nella classifica provvisoria del Rally Grecia davanti a Tanak che lentamente ha approfittato dei problemi dei rivali per salire nella Top5. Lappi insegue l’estone in sesta posizione, Katsuta conclude la lista delle ‘Rally1’ con la quarta Toyota presente nell’appuntamento di Lamia.

Tre nuovi impegni attendono i protagonisti del FIA WRC. La ‘Tarzan’ aprirà le danze, successivamente si continuerà con i due passaggi previsti per la ‘Grammeni 1′. Il percorso di quest’ultima tappa varrà anche come ‘Power Stage’.

Luca Pellegrini