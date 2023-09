Thierry Neuville guida il gruppo al termine del day-2 del Rally Grecia 2023, 10mo impegno del FIA World Rally Championship. Hyundai resiste a Toyota dopo le prime frazioni, il brand coreano vanta dopo la SS6 un margine di 2.8 secondi su Sébastien Ogier, un bellissimo duello che è destinato a continuare anche nella giornata di domani.

Rally Grecia, day-2: Kalle e Neuville partono bene

Kalle Rovanperä ha aperto le danze imponendosi nella SS1 nella serata di ieri, il finnico dovrà però presto lottare con la propria posizione da ‘battistrada’ per l’intera giornata di venerdì. Il #69 di Toyota perderà per questa ragione la leadership già dopo la SS2, accorciata dopo le pesanti piogge che negli ultimi giorni hanno colpito l’area in cui si sta disputando uno dei rally più amati del calendario.

Il campione del mondo in carica, vincitore poi della SS3, ha iniziato un bel duello con il belga Thierry Neuville (Hyundai), dominatore della seconda frazione e meritatamente al comando della manifestazione dopo il primo passaggio sulla ‘Pissia’.

Kalle quickest by 3.1s in SS3 Pissia and back up to 2nd overall going into the Loutraki tyre fitting zone. 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/3ry1obdCgz — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 8, 2023

Discreto avvio da parte di Sébastien Ogier (Toyota) e di Ott Tanak (Ford), rispettivamente presenti in terza ed in quarta posizione dopo la SS3 a +4.6 ed a +8.3 dalla vetta. Avvio in salita, invece, per Elfyn Evans, gallese di Toyota ha lamentato un piccolo problema durante la SS2 che ha inciso sulla prestazione finale.

Il vincitore del Rally Finlandia 2023 ha perso 12.5 secondi sin da subito, una dinamica che ha complicato una prima giornata molto impegnativa che già nella sola mattinata ha visto arrendersi Pierre Louis-Loubet. Nuovi problemi hanno afflitto il francese di M-Sport, realtà britannica che nell’ultimo periodo è sotto i riflettori di molti viste le molteplici incertezze che caratterizzano la permanenza di Ford nel Mondiale Rally.

I primi test non sono stati superati neanche dalla Hyundai #4 di Esapekka Lappi, in difficoltà soprattutto nella SS3. Il finnico ha dovuto lottare con la propria i20 per raggiungere il traguardo dopo esser stato tradito da un avvallamento presente sul percorso.

ℹ️ Unfortunately, due to a technical issue on Friday morning, Pierre-Louis Loubet is forced to retire for the day. pic.twitter.com/SklLFgyNAV — M-Sport (@MSportLtd) September 8, 2023

SS4: Ogier prova a prendere il comando, Tanak sprofonda con M-Sport

Il pomeriggio si è aperto con la SS4, il secondo passaggio sulla ‘Loutraki’ che ha aperto un lungo venerdì d’azione. Sébastien Ogier ha fatto la differenza firmando il miglior crono, mentre Neuville si confermava davanti a tutti con 2.4 secondi di scarto sul veterano francese.

Ritorno nel migliore dei modi per il francese di Toyota, presente per l’ultima volta nella serie in Kenya. L’otto volte campione del mondo si è inserito nella classifica davanti a Rovanperä, provvisoriamente terzo con margine su Lappi e Evans.

La SS4 non è stata disputata da Ott Tanak, vittima di un problema tecnico nei minuti precedenti alla tappa. Nuovo evento da dimenticare per l’estone ed in generale per Ford (M-Sport), in crisi dopo un inizio Mondiale da sogno con il successo in Svezia.

Seb wins the second pass of Loutraki by 2.2s and he's now up to 2nd overall, 2.4s from leader Neuville. 🥇 💬 "It's been a good stage, but it's probably the easiest of the afternoon."#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/21YlsTIkfm — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 8, 2023

Neuville vola con le gomme soft, Ogier resiste

Hyundai ha rischiato il tutto per tutto nella SS5 con Neuville che ha montato quattro gomme soft con il chiaro intento di allungare sulla concorrenza. Ogier ha perso poco rispetto ai rivali, il transalpino è rimasto al secondo posto della graduatoria overall con ‘solo’ 7.5 secondi di ritardo dal nativo di St. Vith.

Leggermente più in crisi gli altri con Rovanperä a +20, virtualmente terzo assoluto davanti a Lappi (+25.8), Sordo (+31.2) ed Evans (+31.2). Il passaggio sulla ‘Livadia’ di 21.03 km cronometrati ha rivisto in scena Ott Tanak. L’estone ha continuato il proprio evento dopo alcuni problemi tecnici mostrandosi come sempre uno dei migliori del lotto.

Il 35enne nativo di Kärla Parish ha infatti primeggiato nella SS5 con -5.9 secondi su Neuville che per diversi minuti è sembrato imbattibile. Piccola soddisfazione per l’ex campione del mondo, completamente fuori dai giochi per il successo con oltre 3 minuti di penalità.

Ogier recupera e conclude la giornata vicino a Neuville

Il day-2 del Rally Grecia si è concluso con il ritorno di Ogier su Neuville che al traguardo ha lamentato qualche problema nella parte posteriore dell’auto. Il #11 di Hyundai ha perso gran parte del proprio margine concludendo la SS6 (Elatia) con solo 2.8 secondi di margine sul francese di Toyota.

Il nativo di Gap si è distinto nella SS6, mentre Rovanperä perdeva altri secondi, vittima della propria scomoda posizione di partenza. Il campione del mondo in carica ha completato la giornata in quel di Lamia con 25 secondi dalla vetta, un margine importante, ma non impossibile da colmare.

Evans e Lappi hanno concluso l’azione nell’ordine con oltre 30 secondi dal vertice, il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) si è collocato sesto davanti alla Hyundai del rientrante spagnolo Dani Sordo. Nuova menzione d’onore, invece, per Ott Tanak, il migliore ancora una volta.

Domani una lunga giornata attende i protagonisti, sei speciali tutte da vivere. La prima sarà la ‘ Pavliani 1’ (24.25 km), frazione seguita dalla ‘Karoutes 1’ (28.49 km) e ‘Eleftherochori 1’ (18.02 km). Il medesimo programma si ripeterà nel pomeriggio.

Luca Pellegrini