Tutto è pronto per l’epilogo del FIA World Rally Championship 2023, categoria che come accaduto l’anno scorso concluderà il proprio cammino in Giappone. Sarà tempo di valutazioni al termine di una nuova stagione agonistica, segnata da Toyota e da Kalle Rovanperä.

Il 23enne finnico ha replicato quasi alla perfezione quanto fatto nel 2022, il finnico è stato nuovamente imbattibile in ogni condizione. Il Rally Centro Europa ha siglato matematicamente un cammino iniziato da Montecarlo, un titolo più che mai meritato con l’auto più performante del lotto.

‘Kalle’ e Toyota in festa nel Rally Giappone

‘Kalle’ non ha lasciato nulla al caso ed ora vorrà sicuramente concludere alla perfezione il 2023 in Giappone. Toyota è indubbiamente l’osservata speciale in compagnia di Takamoto Katsuta, determinato a dare spettacolo davanti ai propri tifosi.

Nuovamente presente anche Sébastien Ogier oltre al gallese Elfyn Evans, pilota che proverà a confermarsi secondo nel Mondiale piloti contro l’assalto della Hyundai i20 #11 di Thierry Neuville. Occhi puntati sul belga, più volte protagonista del campionato che si sta per concludere.

Il nativo di St. Vith ha attualmente 184 punti all’attivo contro i 191p del britannico, out dopo la SS11 del Rally Centro Europa. Il #33 dello schieramento vorrà indubbiamente rifarsi sull’asfalto nipponico, manifestazione ricca di insidie che può regalare sorprese.

Tanak pronto per salutare M-Sport Ford

Nella bagarre per il podio assoluto nel FIA WRC 2023 c’è anche l’estone Ott Tanak. L’estone darà sicuramente il massimo nell’ultimo evento ufficiale nel Mondiale con M-Sport Ford, binomio che concluderà il proprio cammino dopo una singola stagione.

I successi in Svezia ed in Cile sono i due momenti più significativi di una partnership difficile, Ford non è riuscita a fornire all’ex campione del mondo un’auto affidabile capace di poter sfidare Toyota e Hyundai. Il #8 dello schieramento tornerà quindi in Hyundai, determinato a riprendere quanto aveva interrotto dopo il 2022. Per il portacolori del costruttore americano l’impresa è in ogni caso difficile da realizzare, Tanak vanta infatti 162p contro i 191p di Evans.

Hyundai ritrova lo spagnolo Dani Sordo accanto a Esapekka Lappi, mentre con Ford è da rimarcare la presenza di Adrien Fourmaux al posto di Pierre-Louis Loubet. Cambio tra francesi in casa M-Sport, una sorta di passo indietro dopo quanto visto nelle prime undici sfide del Mondiale 2023.

Luca Pellegrini

Foto. Toyota GR