Toyota regna in casa e festeggia dopo il day-4 il successo nel Rally Giappone 2023, ultimo evento del FIA World Rally Championship. Il marchio asiatico domina la scena al termine di un fine settimana semplicemente perfetto, Elfyn Evans ottiene la terza gioia dell’anno davanti a Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

Il francese ed il finlandese, due volte campione del mondo, completano con oltre 1 minuto di ritardo dal 34enne gallese, unico leader della manifestazione nipponica con un netto scarto sui rivali. Dalla SS2 alla Power Stage odierna non ci sono stati avversari per il britannico, presente in vetta in pieno controllo della classifica generale.

Rally Giappone, day-4: Toyota x3

Toyota ha confermato una splendida tripletta senza prendere rischi inutili. La superiorità mostrata nel day-1 ha permesso ai padroni di casa di gestire il sabato, un vero e proprio antipasto di una nuova giornata relativamente tranquilla.

L’unico all’attacco è stato il padrone di casa Takamoto Katsuta, out dalla contesa per il successo già nella giornata di venerdì dopo un errore durante la SS2. Il 30enne ha iniziato a recuperare terreno nella giornata di ieri, il #18 di Toyota ha concluso la manifestazione quinto alle spalle di Esapekka Lappi (Hyundai). Niente da fare, invece, per la Ford M-Sport #8 di Ott Tanak, sesto al traguardo dopo aver disputato un evento abbastanza in ombra.

🥇🥈🥉 A dream 1-2-3 finish in Japan! 🥇🥈🥉 Elfyn and Scott win in a #GRYaris podium sweep, ending a season of success in style! 🏆🙌#ToyotaGAZOORacing #WRC #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/DOiI1cMqHf — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) November 19, 2023

Il nativo di Nagoya ha scavalcato l’ex campione del mondo e nel pomeriggio ha tentato di prendere la posizione sul rivale di Hyundai. La missione, più che mai complessa visti i 30 secondi di ritardo non è riuscita per ‘Taka’, il migliore dello schieramento a più riprese in termini cronometrici.

Menzione speciale al termine del week-end per il norvegese Andreas Mikkelsen (Toksport WRT Skoda). Lo scandinavo ha vinto il Rally Giappone in classe Rally2 firmando anche il titolo piloti ripetendo quanto fatto nel 2021.

Si conclude ufficialmente il giro del mondo 2023 targato WRC. Toyota, Hyundai e Ford si preparano per una nuova sfida dalle uniche stradine di Montecarlo. Come da tradizione l’opening round si svolgerà a fine gennaio con l’incertezza del ghiaccio sempre presente.

Luca Pellegrini