Elfyn Evans controlla la scena e resta in vetta alla classifica generale dopo il day-3 del Rally Giappone, ultimo appuntamento del FIA World Rally Championship 2023. Il gallese conduce le danze con Toyota, leader incontrastato dell’evento con un margine notevole sui compagni di squadra Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

Rally Giappone, day-3: qualche gioia per Neuville e Katsuta

Il belga Thierry Neuville (Hyundai) e l’idolo locale Takamoto Katsuta (Toyota) hanno iniziato con il piede giusto il day-3 in Giappone imponendosi nella SS9 e nella SS10, qualche soddisfazione dopo un venerdì da scordare.

I due hanno guardato da lontano il britannico Elfyn Evans, il più competitivo nella SS11 e nella SS12. La Yaris #33 ha fatto la differenza con una scioltezza disarmante, l’esperto gallese ha continuato ad essere il migliore nonostante l’ampio margine di 1 minuto e mezzo sulla concorrenza.

Toyota conclude in bellezza una nuova giornata da incorniciare

Katsuta è stato il più competitivo nel pomeriggio, il #18 dello schieramento ha fatto la differenza imponendosi in ogni segmento disputato. La giornata si è conclusa nuovamente all’interno del ‘ Toyota Stadium’, format già adottato per la giornata di ieri.

Il giapponese ha regalato emozioni ai tanti appassionati presenti a bordo strada, Toyota è rimasta saldamente davanti a tutti con un margine notevole sulla concorrenza. Evans, Ogier e ‘Kalle’ dettano il ritmo, il primo ha un minuto sugli altri.

Quarta piazza con un secondo minuto di scarto per Esapekka Lappi (Hyundai) davanti ad Ott Tanak (M-Sport Ford). Il finnico e l’estone precedono il già citato Katsuta, protagonista che fino all’ultimo metro della SS16 ha tentato di agguantare la SS16. Attenzione in ogni caso al volto di Toyota per la giornata di domani, determinato a recuperare 14 secondi all’ex campione del mondo che nel 2024 tornerà con Hyundai.

Domani l’ultima giornata del FIA WRC 2023 con sei altre speciali tutte da vivere. Si inizierà con ‘Asahi Kougen 1’ (7.52 km) prima di disputare la ‘Ena City 1’ ( 22.92 km) e la ‘Nenoue Kougen 1’ (11.60 km), ogni segmento verrà ripetuto due volte.

Luca Pellegrini