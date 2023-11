Elfyn Evans domina la scena al termine del day-2 del Rally Giappone 2023, ultimo atto del FIA World Rally Championship. Il gallese conduce le danze con un margine abissale su Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, Toyota detta legge in casa dopo un venerdì caratterizzato dal maltempo e da tanti colpi di scena.

Pioggia e bagnato protagoniste nel day-2 del Rally Giappone

La pioggia è stata la vera protagonista delle prime speciali del Rally Giappone 2023. Il maltempo ha reso ancora più insidiose le vie nipponiche, già più che mai complesse da affrontare. Le tante foglie cadute dagli alberi sulla strada hanno rappresentato un’incognita per molti, Kalle Rovanperä (Toyota) non ha potuto sfruttare al massimo la propria posizione di ‘battistrada’ perdendo sin da subito terreno sui compagni.

L’iconica ‘Isegami’s Tunnel’ di ben 23km ha fatto subito selezione con il britannico Elfyn Evans in vetta con 4 secondi di margine sul francese Sébastian Ogier. Le due Toyota hanno beffato la concorrenza, la Hyundai del belga Thierry Neuville ha pagato sin da subito 20 secondi sui rivali.

Ritardi di oltre 30 secondi, invece, per gli altri contendenti per la leadership in una SS2 che ha tradito Dani Sordo e Takamoto Katsuta. Lo spagnolo di Hyundai ha sbagliato una frenata ed è finito tra gli alberi, mentre il giapponese di Toyota ha lamentato un problema tecnico dopo due segmenti semplicemente perfetti.

Out anche Adrien Fourmaux. Ritorno da dimenticare nella classe regina per il francese di M-Sport Ford, in crisi nel medesimo punto che ha visto out Sordo. Ricordiamo che non tutti hanno disputato la frazione, la direzione gara ha esposto una red flag dopo il passaggio di una 10ina d’auto.

Evans padrone della scena, difficoltà per molti

La SS3 successiva ha confermato la superiorità di Evans, unico padrone della scena. Il #33 dello schieramento si è portato a +26sec su Neuville, secondo overall 16 secondi di margine su Ogier. Non pervenuti gli altri, in difficoltà tra pioggia e nebbia.

Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad intervenire, la SS4 è stata infatti cancellata. Il gruppo è tornato lentamente al parco assistenza in vista della ripetizione della Isegami’s Tunnel 2, primo impegno di un lungo ed impegnativo pomeriggio d’azione.

Toyota scappa, Hyundai crolla nel day-2 del Rally Giappone

Toyota ha aperto le danze al meglio anche nel pomeriggio con Evans davanti ad Ogier ed al rientrante ‘Kalle’. Discorso differente per Hyundai che dopo aver perso Sordo ha dovuto inchinarsi anche con Neuville, provvisoriamente presente nella Top3 dopo un’intensa mattinata d’azione.

La SS6 ha tradito l’esperto nativo di St. Vith, fuori dopo pochi secondi dal via della sessione. Il #11 dello schieramento ha alzato bandiera bianca, Toyota ha potuto prendere il largo in scioltezza continuando un dominio iniziato nella SS2. Da evidenziare anche alcuni problemi per l’estone Ott Tanak, all’ultima competizione con M-Sport Ford prima di tornare in Hyundai.

Toyota 1-2-3

Il finale della giornata non ha cambiato le carte in tavola con la SS7 e la SS8, ripetizione della ‘Toyota Stadium’ disputata come SS1. Evans ha chiuso la giornata davanti ad Evans ed a ‘Kalle’, il francese ed il finlandese pagano nell’ordine oltre un minuto dal gallese.

Dei problemi elettronici hanno rallentato anche Ford M-Sport con Ott Tanak, l’ex campione del mondo è scivolato ottavo overall alle spalle di Esapekka Lappi (Hyundai). Tra il finnico e l’ultima delle Toyota ufficiali presenti in Top3 segnaliamo nell’ordine la presenza di Andreas Mikkelsen (Toksport Skoda), leader in Rally2 davanti alla Ford Puma Rally1 M-Sport di Grégoire Munster e Nikolay Gryazin (Toksport Skoda Rally2)

Menzione d’onore anche per Takamoto Katsuta che dopo una mattinata terribile ha saputo rifarsi nel pomeriggio. Il pilota asiatico si è tolto qualche soddisfazione con il miglior crono nella singola speciale, il #18 dello schieramento resta però ben lontano dalla concorrenza con cinque minuti dal teammate Evans.

Domani una lungo sabato d’attività sulle strade nipponiche. Si inizierà con la SS9 (Nukata Forest 1 – 20.32 km), si concluderà nella serata locale con la SS16 (Toyota Stadium SSS 3 – 2.10 km). Intensa anche la domenica con ben sei tappe in programma.

Luca Pellegrini