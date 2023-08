Tutti contro Kalle Rovanperä nel Rally Finlandia 2023, ottavo appuntamento del FIA World Rally Championship. Il padrone di casa è l’uomo da battere, pronto per continuare a vincere dopo l’incredibile dominio di due settimane fa in Estonia.

Il 22enne prova ad allungare nuovamente sulla concorrenza, uno strappo che potenzialmente potrebbe risultare decisivo. La Toyota Yaris #69 guarda da lontano la concorrenza, sono già oltre 50 i punti di margine tra il campione del mondo in carica ed il resto del gruppo.

Rovanperä favorito d’obbligo, Hyundai e Ford ci riprovano

‘Kalle’ guida la graduatoria assoluta del Mondiale Rally con 170 punti contro i 115 dell’auto gemella di Elfyn Evans ed i 112 di Thierry Neuville. Il gallese di Toyota ed il belga di Hyundai cercano di confermare quanto di positivo mostrato in Estonia, una missione non scontata nel famosissimo evento che commenteremo questo fine settimana.

Hyundai scommette nuovamente anche sui finlandesi Esapekka Lappi e Teemu Suninen, una line-up che abbiamo già commentato in quel di Tartu. Squadra intatta anche in casa Toyota con l’assenza di Sébastien Ogier, francese che è destinato a rientrare da qui all’epilogo che come nel 2022 sarà in Giappone.

La novità sta nella presenza di Jari-Matti Latvala, finnico che torna al volante come wild-card. Il team principal di Toyota per il FIA WRC si rimette in gioco con una Yaris ufficiale, l’ultima volta per il 38enne in azione fu in occasione del Rally di Svezia nel 2020. Sulla quarta Yaris è da rimarcare nuovamente la presenza di Takamoto Katsuta, nipponico che ha faticato in Estonia.

Rally Finlandia: Tanak cerca vendetta

Chi è mancato all’appello a Tartu durante l’intero evento è indubbiamente Ott Tanak. L’estone di Ford (M-Sport) ha perso ogni chance prima della partenza in seguito ad una sanzione di cinque minuti per il cambio del motore.

Il #8 del Mondiale è subito uscito dalla bagarre per il successo, una mancanza importante nella lotta finale. Il brand americano ed il team britannico non è riuscito a lottare, Tanak ha potuto consolarsi con sei Stage conquistate. Il resto sono state aggiudicate dal già citato ‘Kalle’ ha vinto le restante quindici (tredici consecutive stabilendo un nuovo record che apparteneva precedentemente a Loeb). Due Puma per M-Sport saranno presenti al via, segnaliamo infatti la partecipazione di Pierre Louis Loubet.

La SS1 (Harju 1 – 3.48 km) aprirà il Rally Finlandia 2023 che successivamente entrerà nel vivo nella giornata di venerdì con un lunghissimo programma composto da nove speciali. La prima sarà la ‘Laukaa 1’, impegno di 11.78 km che precederà la ‘Lankamaa ‘ (14.21 km) e la ‘Myhinpää 1’ ( 15.51 km).

Luca Pellegrini