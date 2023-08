Toyota continua a comandare il Rally di Finlandia al termine di un day-3 completamente controllato da Elfyn Evans. Il gallese allunga sui rivali portandosi ad oltre 30 secondi da Thierry Neuville (Hyundai), secondo al momento con un ampio margine su Takamoto Katsuta (Toyota).

Rally Finlandia, day-3: Evans prova ad allungare, Katsuta cede il terzo posto a Suninen

Elfyn Evans ha conquistato entrambe le Stage allungando a +11.9 su Thierry Neuville. La Hyundai è sembrata leggermente inferiore alla Toyota, mentre Takamoto Katsuta cedeva il terzo posto provvisorio a Teemu Suninen.

Il padrone di casa, presente sulla terza Hyundai ufficiale, ha approfittato al meglio di un errore da parte della Yaris #18 del rivale giapponese. Il 30enne nativo di Nagoya è rimasto in scia al rivale dopo quanto accaduto durante la SS12, episodio che poteva avere conseguenze peggiori.

Flying Elfyn! ✈️ Our leaders start a super Saturday with a stage win in Västilä by 4.6 seconds! 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/OstmevRKjU — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 5, 2023

Toyota si conferma e scappa in classifica

Mattinata perfetta per Evans che dopo la SS11 e la SS12 ha messo in bacheca anche la SS13 e la SS14. I quattro successi consecutivi hanno permesso al gallese di prendere un piccolo margine sulla concorrenza, Neuville ha completato la mattinata con 17 secondi di scarto dal rivale.

Interessante anche il finale della Vekkula 1, SS14 indetta in 20.65 km, la progressiva rimonta di Katsuta. Il nipponico si è messo a caccia di Suninen, il margine è sceso ad un solo secondo con ancora quattro prove da disputare.

Four out of four stage wins for Elfyn on Saturday morning in Finland, increasing the lead to 17.7 seconds! 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/BAgSBMPfPb — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 5, 2023

Evans padrone del day-3 nel Rally Finlandia

La ‘Västilä 2’, prima asperità del pomeriggio, ha visto il ritorno in terza posizione di Katsuta ai danni di Suninen. Il giapponese ha risposto all’avversario di Hyundai, mentre Evans continuava a dominare la scena con una scioltezza disarmante sulla concorrenza.

La situazione è rimasta intatta con il passare dei minuti, le frazioni seguenti hanno visto una netta superiorità da parte del brand nipponico. Il gap è lievitato scavalcando i 30 secondi, il britannico ha tenuto testa all’alfiere di Hyundai che si è mantenuto al comando delle operazioni. Katsuta, invece, si è confermato davanti a Suninen, il finnico resta a provvisoriamente quarto a sei secondi di margine dal podio provvisorio.

Solo sei auto hanno concluso le varie speciali di oggi nella classe regina. Il francese Pierre Louis Loubet (M-Sport) è tornato in azione dopo un errore nella mattinata del day-2, mentre Toyota ha comunicato ufficialmente il ritiro del finnico Kalle Rovanperä (Toyota) dopo l’incidente avvenuto nella SS8 di ieri. Rimarchiamo anche l’assenza dell’estone Ott Tanak (M-Sport), fermo dopo la SS3 per un problema tecnico.

Restano ancora quattro speciali da affrontare. Si inizierà con la Moksi-Sahloinen 1 (16.56 km),segmento che precederà Himos-Jämsä 1 ( 9.26 km), specifica frazione che avrà la specifica valenza anche come ‘Power Stage’.

Luca Pellegrini