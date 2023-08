Elfyn Evans detta il passo su Thierry Neuville al termine del day-2 del Rally Finlandia 2023, ottavo appuntamento del FIA World Rally Championship. Toyota precede Hyundai di 6.9 secondi dopo dieci intense speciali, mentre Kalle Rovanperä alza bandiera bianca dopo un incidente durante la SS8.

Nonostante la scomoda posizione di partenza, battistrada nuovamente vista la propria posizione in classifica, Kalle Rovanperä ha subito fatto la differenza sulle vie di casa. Il finnico ha ‘atteso’ la terza speciale prima di prendere la leadership della graduatoria generale, un primo successo che ha preceduto una nuova vittoria nelle seguenti SS4 e SS5. Il campione del mondo in carica si è portato a +3.9 secondi dal gallese Elfyn Evans (Toyota) ed a +12.3 sul belga Thierry Neuville (Hyundai).

Quest’ultimo ha tentato nel pomeriggio di mantenere alta la bandiera del brand coreano, prematuramente orfano di Esapekka Lappi. La SS5 ha infatti tradito il finlandese che dopo un incidente ha dovuto alzare bandiera bianca. Tanata amarezza per il 32enne nativo di Pieksämäki, molto competitivo in Estonia nell’ultima manifestazione che abbiamo commentato due settimane fa.

Errore in una curva a destra da parte del #4 del gruppo, out contro una pianta ed ufficialmente out per quest’oggi dall’ottavo atto del FIA WRC 2023. L’equipaggio di Hyundai Motorsport si collocava al quarto posto provvisorio dopo la SS4 (Myhinpää 1).

View this post on Instagram A post shared by World Rally Championship (@officialwrc)

Ford ed una SS3 da incubo

La SS3 (Lankamaa 1 – 14.21km) ha messo definitivamente fine ad ogni sogno di gloria da parte di Ford ed M-Sport. Il brand americano e la compagine britannica hanno dovuto arrendersi in seguito ad un incidente ed ad un problema tecnico.

Il contatto nel bosco ha tradito il francese Pierre Louis Loubet, mentre un danno al motore ha escluso l’estone Ott Tanak. Il vincitore della SS1 di ieri sera, Harju 1 di poco più di 3km, ha dovuto mestamente alzare bandiera bianca, una nuova significativa battuta d’arresto dopo un danno meccanico che aveva pregiudicato il Rally di casa addirittura prima del via. Il danno avuto dal 35enne nativo di Kärla ha costretto la squadra di Malcolm Wilson a ritirare l’auto.

Due to impact damage on SS3, sadly we have been left with no choice but to retire Ott's car from Rally Finland. pic.twitter.com/zAclKq8f7R — M-Sport (@MSportLtd) August 4, 2023

Toyota punta alla tripletta provvisoria

Il pomeriggio si è aperto con un’interessante bagarre per la terza posizione tra Thierry Neuville ed il giapponese Takamoto Katsuta. Il portacolori di Toyota, vincitore della SS2, ha tagliato il traguardo in seconda piazza durante la ‘Laukaa 2’, un risultato che gli ha permesso di inserirsi sul podio virtuale con il medesimo tempo dell’esperto nativo di St. Vith.

Toyota, nel frattempo, ha provato a scappare con Evans e soprattutto su Rovanperä. Quarto acuto consecutivo per la stella locale, perfettamente in controllo della situazione. Leggermente più attardato, invece, Teemu Suninen con la terza Hyundai ufficiale presente in azione.

The afternoon starts with tricky conditions in the repeat of Laukaa but Kalle is quickest once more 🥇 with Taka just 0.2s off a repeat stage win.#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/3EvXkwIZzp — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 4, 2023

Kalle Rovanperä out! Evans e Neuville ringraziano

Kalle Rovanperä, dopo aver vinto la SS6 e la SS7 con una relativa scioltezza, ha perso clamorosamente il controllo della propria auto durante la SS8. Dopo 11km ed 1 della Myhinpää 2 tutto è stato rimesso in discussione, il 22enne si è infatti cappottato dopo aver sbagliato l’approccio di una piega verso sinistra.

L’impatto, fortunatamente senza conseguenze per l’equipaggio, ha permesso a Elfyn Evans di balzare al comando davanti a Thierry Neuville, vincitore della SS8 e successivamente anche della seguente SS9. Finale di giornata in progressione per il belga che, dopo aver respinto l’assalto di Takamoto Katsuta, si è messo all’inseguimento della Toyota #33 del gallese.

Prima significativa battuta d’arresto nel Mondiale 2023 per il il nativo di Jyväskylä, apparentemente imbattibile dopo un nuovo inizio perfetto con cinque affermazioni in otto speciali disputate.

Evans conclude il day-2 del Rally Finlandia in vetta

Il finale del day-2 del Rally Finlandia non ha visto sorprese con la SS11 (Harju 2). Evans ha tenuto saldamente le redini della graduatoria overall, Neuville ha completato secondo precedendo Katsuta e Suninen.

Menzione d’onore in ogni caso per il già citato Neuville, abile a recuperare due secondi nell’ultimo impegno di giornata. Il #11 del brand coreano si conferma oltremodo performante nelle speciali cittadine, una caratteristica non banale che abbiamo già potuto commentare a più riprese.

Quinto tempo, ultimo delle Rally1 con oltre un minuto di ritardo, per il finnico Jari-Matti Latvala, wild-card speciale per l’evento di Jyväskylä. Ricordiamo infatti che il Team Principal di Toyota non scendeva in azione in un evento del Mondiale dal Rally Svezia del 2020. Out tutti gli altri rappresentanti della classe regina del FIA World Rally Championship, nel dettaglio segnaliamo una macchina Toyota e Hyundai e due Ford.

Domani la SS11 (Västilä 1 – 18.94 km) riaprirà le ostilità, un’intenso programma che terminerà in serata con la SS18 (Vekkula 2 – 20.65 km). Il programma sarà molto serrato con solamente una sosta a metà giornata e quattro impegnativi segmenti tutti da commentare.

