Kalle Rovanperä è pronto per il primo vero allungo in campionato nell’imminente Rally d’Estonia, ottavo atto del FIA World Rally Championship 2023. Il finnico parte da favorito in un fine settimana in cui mancherà ai nastri di partenza Sébastien Ogier.

‘Kalle’ vs il resto del mondo

I primi atti del FIA WRC 2023 hanno segnato un quadro molto chiaro di quanto potrebbe accadere in Estonia, nuovo round sullo sterrato dopo l’appuntamento in Italia (Sardegna) ed in Kenya. La superficie sarà completamente differente rispetto alle località citate, il risultato potrebbe però essere il medesimo per l’ennesima volta.

Toyota è l’auto da battere, un vero padrone non è presente nell’entry list che per un’altra volta non vede la Yaris #17 di Ogier. Il nativo di Gap, purtroppo, è assente all’appello, il pluricampione del mondo è apparso per ora l’unico vero antagonista di del giovane 22enne nella bagarre per la vittoria.

Vedremo cosa accadrà in Estonia, ma è chiaro che quanto accaduto in Africa ha dell’incredibile con l’uscita prematura di Ford ed i repentini problemi di Hyundai che nuovamente punterà su tre auto al via.

Sono attualmente 140 i punti all’attivo del nativo di Jyväskylä, leader davanti a Elfyn Evans ed il già citato Ogier. Il gallese vanta 99 punti, il francese si ferma a 98 punti raccolti con tre affermazioni e soprattutto due round d’assenza (Svezia e Portogallo).

Il solo Evans non sembra avere il ritmo del campione del mondo in carica che guarda da lontano le Hyundai. Ancora difficoltà per il brand coreano che continua a marcare dei risultati negativi con Thierry Neuville, belga che dovrebbe essere la punta di diamante di un’intero brand.

Occhi puntati in Estonia, invece, su Ott Tanak. Il padrone di casa di Ford (M-Sport) insegue la seconda gioia del 2023 dopo il trionfo in Svezia. L’ex vincitore del titolo può indubbiamente recitare un ruolo da protagonista davanti al proprio pubblico anche se obiettivamente non sarà semplice fare la differenza con la Puma Rally1 nei confronti dei diretti avversari

Tartu accoglierà giovedì sera la SS1, venerdì si inizierà a fare sul serio con la ‘Peipsiääre 1’ (SS2). Un totale di 21 prove caratterizzerà il Rally Estonia 2023 che si concluderà nella giornata di domenica.

Luca Pellegrini