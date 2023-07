Kalle Rovanperä amministra il proprio vantaggio nel day-4 e vince il Rally d’Estonia 2023. Il finlandese allunga in campionato imponendosi per la terza volta consecutiva in questa specifica manifestazione, abile a controllare l’evento sin dalla conclusione dell’impegnativa giornata di venerdì.

Secondo successo dell’anno, 10ma gioia in carriera, per il #69 di Toyota, vincitore con un margine di oltre 50 secondi su Thierry Neuville e su Esapekka Lappi, entrambi portacolori di Hyundai.

ESTONIA WINNERS AGAIN! 🏆🙌 Kalle and Jonne seal their third successive Estonian victory with Power Stage glory: a 13th consecutive stage win! 🤯🚀#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/qHxkI1HSOO — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) July 23, 2023

Rally Estonia, day-4: Kalle regna ancora

Da venerdì c’è stato obiettivamente un solo uomo al comando, ‘Kalle’ ha saputo fare la differenza amministrando il gruppo con un solido margine sulla concorrenza. Toyota regna in Estonia confermandosi l’auto da battere nelle insidiose stradine di Tartu, protagoniste da qualche anno del FIA WRC.

Dopo una sabato perfetto, grazie a nove affermazioni in nove speciali disputate, Toyota ha ripreso a dominare con il 22enne finnico. Due nuovi successi sono arrivati in successione per il campione del mondo in carica che nel finale di giornata ha attaccato anche i punti extra della ‘Power Stage’.

La SS21 è stata indubbiamente la prova più interessante delle ultime ore, l’atleta nativo di Jyväskylä ha primeggiato nuovamente battendo il compagno Evans e Lappi. Secondo posto dopo 21 tappe per Neuville davanti a Lappi, rispettivamente a +56.6 ed a +59.5 dalla vetta. Hyundai si arrende alla potenza dell’avversario, mentre il britannico Elfyn Evans (Toyota) chiude in quarta posizione davanti al finlandese Teemu Suninen (Hyundai).

Ottava piazza finale per Ott Tanak che sin dalla prima speciale non ha avuto chance di lottare tra i migliori. Ricordiamo infatti i cinque minuti di penalità inflitti al padrone di casa, un provvedimento preso dopo il cambio del motore endotermico da parte di M-Sport (Ford) dopo un guasto riscontrato nello shakedown.

Al termine del day-4 è da segnalare anche un nuovo record stabilito dall’attuale padrone del Mondiale. Kalle Rovanperä ha raggiunto 13 vittorie consecutive in termini di speciali disputate in un singolo evento, un record che dal 2005 ad oggi (Rally Corsica) apparteneva a Sébastien Loeb. L’alsaziano resta fermo a 12 traguardi in successione, un primato che sembrava irraggiungibile sino ad oggi.

Cortissima pausa ora per il FIA World Rally Championship che tornerà protagonista nel primo fine settimana di agosto con il Rally di Finlandia, un classico della stagione agonistica.

Luca Pellegrini