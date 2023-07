Kalle Rovanperä allunga senza rivali al termine del day-3 del Rally Estonia 2023, ottavo evento del FIA World Rally Championship. Il campione del mondo in carica di Toyota mette paura ai rivali completando le prove odierne con un margine di oltre 30 secondi sulla concorrenza, provvisoriamente capitanata dalla Hyundai di Thierry Neuville.

Una lenta e decisa progressione da parte di Kalle Rovanperä ha caratterizzato la mattinata di Tartu. Il finnico di Toyota, dopo un venerdì perfetto, ha preso lentamente il largo destreggiandosi nei primi impegni di giornata, Hyundai ha iniziato a perdere terreno con Thierry Neuville che si è mostrato sin da subito inferiore al rivale.

Il 22enne ha firmato la nona e la decima tappa prima di ripetersi anche nell’11ma frazione, un ritmo incredibile che ha portato a quasi 10 secondi il proprio gap sulla concorrenza. Molto interessante anche il duello per il terzo posto con il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai) presente in classifica con un solo secondo di margine sul gallese Elfyn Evans (Toyota).

Toyota ha completato al meglio la mattinata vincendo anche la 12ma tappa con Kalle Rovanperä. Il nativo di Jyväskylä ha portato a +20.3 il proprio margine sulla concorrenza anche grazie ad una lenta foratura da parte di Neuville che nel finale è stato costretto ad alzare il piede.

Lappi ha mantenuto la terza piazza provvisoria su Evans, un duello destinato a continuare anche nel pomeriggio. Decisamente più attardate, invece, le altre auto presenti nella top class e soprattutto le due Ford di M-Sport.

Kalle completes a clean sweep of the morning stages, fastest by 4.3s in Otepää 2 and now leading by 20.3s! 🥇

💬 "I was pushing like hell the whole stage, it's enjoyable in the car."#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/inwmWxjQmG

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) July 22, 2023