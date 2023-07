Toyota e Kalle Rovanperä mettono sin da subito paura a tutti al termine del day-2 del Rally Estonia 2023, ottavo evento del FIA World Rally Championship. Il brand giapponese detta legge sulla terra di Tartu precedendo dopo otto impegnative speciali le Hyundai di Thierry Neuville ed Esapekka Lappi, rispettivamente in seconda ed in terza piazza a +3.0 ed a +12.2 secondi.

Rally Estonia day-2, Tanak fuori dai giochi prima di partire

Il Rally Estonia 2023 si è aperto nella giornata di ieri con il tradizionale Shakedown e soprattutto con la SS1. Quest’ultima, denominata ‘Tartu vald 1’ (3km e 35), ha premiato Ott Tanak, una piccola gioia dopo una giornata da incubo.

Il padrone di casa ha perso nell’immediato 5 minuti per aver sostituito il motore termico durante il ‘test’ che come sempre precede ogni evento del Mondiale. La sanzione ha sottratto al 35enne nativo di Kärla di battagliare con la propria Ford (M-Sport), un risultato negativo che si allinea ad una serie di passi falsi che non sembra più interrompersi.

L’ex campione del mondo ha primeggiato nella SS1 come già descritto in precedenza, il #8 di Ford ha vinto la SS2 che ha ufficialmente aperto l’evento con i 24km della ‘Peipsiääre 1’. La giornata è iniziata bene anche per Hyundai e per Thierry Neuville, leader effettivo della graduatoria vista la penalità del rivale. Ottimo start da parte del belga, perfetto al termine di un segmento molto complesso e soprattutto veloce.

Rally Estonia day-2: Neuville prova ad allungare

M-Sport e Ford hanno continuato a fare la differenza con Tanak, invisibile purtroppo ai fini della graduatoria generale con 5 minuti di penalità. Neuville, invece, ha concluso in vetta la mattinata, presente in classifica con 6 secondi e 8 decimi di margine su Kalle Rovanperä.

Ottimo ritmo per il campione del mondo in carica, abile a limitare i danni nonostante lo scomodo ruolo di ‘battistrada’. Solida prestazione. dopo la SS3 e la SS4, anche da parte del gallese Elfyn Evans (Toyota) con il terzo tempo provvisorio, mentre è da rimarcare un lieve danno all’ibrido che ha limitato Esapekka Lappi. La Hyundai #4 ha perso qualche secondo di troppo rispetto ai rivali, il finnico si è subito rimesso all’attacco del podio nel pomeriggio.

Kalle suona la carica con Toyota

La condizione atmosferica è cambiata sensibilmente rispetto alla mattinata, la pioggia è arrivata in alcune parti del percorso designato per il day-2 del Rally Estonia. Tra il fango e la superficie viscida il migliore in assoluto è stato Kalle Rovanperä, una situazione non nuova che avevamo già commentato nel 2022.

Il #69 di Toyota ha conquistato la SS5 ed ha dimezzato il proprio margine da Thierry Neuville, 2.1 è diventato il divario tra Toyota e Hyundai alla vigilia del secondo passaggio sull’impegnativa e veloce Mustvee 2 (17km).

Il 22enne è stato sin da subito il più competitivo, il nativo di Jyväskylä vincerà un’altra frazione e si porterà al comando della graduatoria assoluta beffando la Hyundai i20 #11 del belga. Toyota potrà quindi festeggiare il sorpasso sui rivali coreani, un distacco di 2 secondi e tre decimi alla vigilia della SS7 (Raanitsa 2 – 21.45 km).

Neuville ha concluso la sesta tappa al secondo posto overall davanti ad Evans ed a Tanak. Tanti rischi da parte di quest’ultimo che nel segmento più impegnativo della speciale ha rischiato più volte finire contro una serie di alberi. Discreta prestazione anche per il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai), provvisoriamente quarto con un solo secondo di ritardo dalla Toyota #33 di Evans.

Toyota respinge Hyundai

Neuville ha recuperato 1 decimo al ‘Kalle’ nella SS7, speciale vinta da un solido Tanak. Il padrone di casa è tornato a mostrare i muscoli, un gran peccato non vederlo nell’effettiva lotta per il successo finale. Ford ed M-Sport hanno mostrato in ogni caso un ottimo ritmo, un segnale incoraggiante in vista del Rally di Finlandia che commenteremo ad inizio agosto.

La SS7 non ha cambiato le prime posizioni, ma ha permesso a Lappi di agguantare il podio provvisorio su Evans. Il gallese ha tentato di restituire il favore nella seguente SS8, ultimo impegno della giornata sulla distanza dei 7.60km (Neeruti).

Kalle concedes just 0.1s to Neuville in SS7 Raanitsa 2 even though "it's really dry in here with a bit of loose gravel" #ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/zPdj8FSGKH — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) July 21, 2023

La SS8 ha visto il primo ed unico errore dell’intera giornata da parte di Rovanperä dopo una difficile curva verso destra. Il finlandese ha saputo in ogni caso allungare sulla concorrenza nella graduatoria generale, il giovane pupillo di Toyota ha concluso con 3 secondi di scarto su Neuville ed oltre 10 sull’accoppiata composta da Lappi ed Evans.

Quest’ultimo non è riuscito nell’intento di riprendere il terzo posto virtuale dopo il day-2, il #33 di Toyota è virtualmente al quarto posto con 1 secondo e nove decimi di scarto dalla Top3. Decisamente più lontani i rivali, momentaneamente fuori dalla serrata bagarre per le prime posizioni sull’impegnativa terra estone.

Domani ci saranno altre nove intense speciali, la prima sarà la ‘Mäeküla 1’ con i propri 10km e 27 metri. Sarà una parte cruciale fase dell’appuntamento estone, domenica vi saranno infatti ‘solamente’ altre quattro tappe da disputare prima di concludere la manifestazione.

Luca Pellegrini