È la Hyundai di Thierry Neuville a guidare la classifica nella prima giornata del WRC Rally di Croazia. Il belga, grazie ad una grande prestazione soprattutto nella seconda speciale, ha preceduto di pochi secondi la Toyota di Elfyn Evans, mentre più staccato troviamo la Puma di Ott Tanak a chiudere il podio virutale. Più staccati Ogier e Rovanpera, che lamentano una foratura a testa.

Neuville impeccabile nella prima giornata

È stato un day 1 del Rally di Croazia molto particolare per tutto il paddock del WRC, e non poteva essere altrimenti. Il dolore per la scomparsa di Craig Breen è ancora ben presente nei protagonisti, nonostante tutti si sforzino di andare avanti, magari con un sorriso, come richiesto dalla famiglia. Tutti i piloti ieri, al termine dello shakedown, e oggi, dopo le PS, sono sembrati particolarmente provati in un momento così duro.

Al termine della PS8, la seconda ripetizione del tratto Pecurkovo Brdo – Mrzenici Novaki, a guidare il gruppo è Thierry Neuville, team mate del povero Craig. Il belga ha preso la leadership nella seconda prova speciale, dove altri hanno avuto problemi, e dove ha ottenuto il miglior crono in 15:18.1, per poi non lasciarla più fino a fine giornata. Solo quarta l’altra Hyundai pilotata da Esapekka Lappi in coppia con Janne Ferm, fermatasi a 33.4 secondi dal proprio compagno di squadra.

Doppia foratura per Toyota

Alla fine della giornata, in seconda posizione troviamo la Toyota di Elfyn Evans. Il gallese, molto veloce in questa prima tappa di gara, ha fatto segnare il miglior tempo nell’ultimo stage di giornata, fermandosi nella generale a soli 5.7 secondi dal battistrada Neuville. Un buon risultato, dopo i problemi evidenziati dalla sua vettura ieri nello Shakedown.

Problemi invece per le due GR Yaris Rally1 che andranno a fare segnare i punti per il Mondiale costruttori. Sebastien Ogier, parso in gran forma sugli asfalti croati, patendo poco la partenza da battistrada, ha subito una foratura nella seconda prova speciale, che gli ha fatto perdere secondi preziosissimi. Il francese, però, non è uno dei più grandi piloti WRC per caso; infatti, si è subito ripreso, facendo segnare il miglior tempo in quattro delle otto speciali di giornata. Il quinto posto assoluto a poco più di un minuto dal leader è sicuramente incoraggiante, viste soprattutto le prestazioni mostrate in strada.

Foratura nella stessa PS anche per Kalle Rovanpera, che però ha perso più tempo rispetto al più esperto team mate. Il finlandese ha chiuso ottavo, ultimo tra le Rally1 impegnate in gara, a 2:40 da Neuville, e senza vittorie di stage messe a referto nella prima giornata. Sesto il quarto equipaggio del team Gazzo Racing con Takamoto Katsuta.

Tanak il migliore sulla PS7

Il podio virtuale di giornata è stato chiuso dalla Puma Rally1 del team M-Sport pilotata da Ott Tanak e Martin Jarveoja. L’estone ha inoltre fatto segnare il miglior tempo assoluto nella penultima speciale della prima tappa, portandosi davanti a Lappi che invece era stato il migliore nello scratch precedente. Il distacco di 30 secondi da Neuville non è certo incolmabile, e l’esperto Ott potrà attaccare domani sui viscidi e insidiosi asfalti croati.

Settimo Loubet che, navigato dall’esperto Nicolas Gilsoul, sta continuando il suo processo di adattamento ad una vettura certamente competitiva, ma non certo facile da portare al limite.

Rossel primo in WRC2, domani altre otto PS

La gara del WRC2 vede in testa alla fine del day 1 Yohann Rossel, francese, alla guida della sua Citroen C3 RC2. Si è riaccesa, come da pronostico, la sfida con Nikolay Gryazin, secondo e staccato di 30 secondi dal rivale.

Messo in archivio il primo giorno di gara, la seconda giornata di gare del WRC Rally di Croazia vedrà i piloti impegnati in altre otto prove speciali, con la partenza dal Parco Assistenza prevista di buon’ora, intorno alle 6:30, e arrivo in serata dopo 116 km di prove speciali cronometrate.

Nicola Saglia