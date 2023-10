Ott Tanak conclude in bellezza il day-3 e vince il Rally Cile 2023. L’estone ottiene la seconda gioia stagionale riportando in vetta Ford ed M-Sport, il veterano nativo di Kärla ottiene la 19ma affermazione in carriera nel FIA World Rally Championship.

Il 35enne ripete l’acuto del 2019 sulla terra cilena imponendosi con un netto margine su Thierry Neuville (Hyundai) ed Elfyn Evans (Toyota), rispettivamente presenti in seconda e terza piazza a +42.1 ed a +1.06.

Rally Cile, day-3: Ford ed M-Sport in festa con Tanak

Dei ripetuti problemi tecnici e molte situazioni spiacevoli avevano estromesso Ford ed M-Sport dalla lotta per il successo. L’impegnativo evento sudamericano riporta in alto il team britannico che quest’anno aveva conquistato il secondo round sulle nevi della Svezia dopo una lunghissima lotta contro la Hyundai del compianto Craig Breen.

Tanak svetta confermandosi come uno dei migliori del gruppo, Hyundai e Toyota si inchinano all’ex campione del mondo che dalla conclusione del secondo giorno d’azione non ha avuto rivali amministrando alla perfezione la classifica generale.

Neuville e Evans completano nell’ordine il podio, mentre Kalle Rovanperä vede avvicinarsi il titolo. Il 23enne, oggi più vecchio di un anno, si avvicina progressivamente ad un risultato storico, il #69 di Toyota potrà già chiudere i giochi nel prossimo round che si terrà in Europa.

Kalle Rovanperä sempre più vincono al Mondiale

Il finnico non ha preso particolari rischi controllando da vicino ogni mossa da parte dei rivali Neuville ed Evans. Entrambi hanno concluso davanti al nativo di Jyväskylä, quinto al traguardo del round di Concepción.

Rovanperä ha firmato la Power Stage che ha concluso l’evento, il finlandese ha festeggiato con Toyota il titolo costruttori. I giapponesi si confermano leader del Mondiale Rally, un risultato ipotecato con due competizioni d’anticipo in seguito ad un incidente nella SS15 da parte di Suninen.

With a 1-2 on the Power Stage for Kalle and Elfyn, and a 3-4 overall, we are… WORLD MANUFACTURERS’ CHAMPIONS! 🏆#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/G45ye5zajs — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) October 1, 2023

Il portacolori di Hyundai, provvisoriamente in lotta per la Top3, è finito in un fosso perdendo ogni chance di completare la corsa. I punti persi dal finlandese sono costati caro al brand coreano che automaticamente ha concretizzato un nuovo titolo per Toyota. Quinto posto finale in Cile per Takamoto Katsuta (Toyota), sesto per Oliver Solberg con la prima auto iscritta al Mondiale WRC2.

Prossimo round tra un mese con la prima edizione del Rally Centro Europa, sfida tra Germania, Austria e Repubblica Ceca.

Luca Pellegrini

Foto. WRC