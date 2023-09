Ott Tanak resta davanti a tutti al termine del day-2 del Rally del Cile, 11mo evento del FIA World Rally Championship 2023. Il #8 di Ford mantiene il controllo della situazione allungando sulla concorrenza che a quattro speciali dalla conclusione si colloca ad oltre 50 secondi di ritardo.

L’estone Ott Tanak ha provato a continuare quanto di buono aveva realizzato a partire dal pomeriggio di ieri. L’ex campione del mondo si è confermato in vetta alla graduatoria overall con 13 secondi di margine sulla Toyota di Elfyn Evans e la Hyundai di Teemu Suninen.

Da segnalare l’assenza in strada della i20 di Esapekka Lappi e della Puma di Pierre-Louis Loubet. Ricordiamo che il primo si è cappottato durante la SS1, mentre il secondo ha avuto un incidente simile nel corso della SS3. I meccanici delle rispettive squadre non sono riusciti a recuperare le vetture per il day-2.

Menzione d’onore dopo la SS7 per Kalle Rovanperä. Il finnico ha colto il primo successo di speciale sulla terra cilena, il 22enne finnico insegue il secondo titolo ad un anno esatto dalla storica impresa realizzata in Nuova Zelanda.

SS7 Chivilingo 1 (27,19 km):

💭"Extremely demanding. I was not sure if my tyre choice was correct, but now I think it's okay. The road is so hard, it's tough."

1⃣ Rovanperä 17:20.7

2⃣ TÄNAK +1.6

3⃣ Evans +2.7

4⃣ Suninen +12.0

5⃣ Neuville +15.7#WRC #RallyChile #goOtt pic.twitter.com/tVSRtbD2x6

— Ott Tänak (@OttTanak) September 30, 2023