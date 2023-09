Ott Tanak e Ford controllano la scena dopo il day-1 del Rally Cile, 11mo atto del FIA World Rally Championship 2023. Il veterano estone beffa la concorrenza, Hyundai e Toyota restano vicine alla vetta assoluta dopo sei intense speciali ricche d’emozioni. Out Lappi e Loubet dopo due distinti cappottamenti nel corso della mattinata.

Rally Cile, day-1: Lappi si ribalta nella SS1, Tanak prova a sorprendere i rivali

Inizio da dimenticare per Hyundai che nella SS1 ha perso sin da subito Esapekka Lappi. Il finnico si è ribaltato nell’ultima piega del percorso alzando prematuramente bandiera bianca, mentre l’estone Ott Tanak (Ford M-Sport) conquistava il primo impegnativo segmento con 2.1 secondi di margine su Teemu Suninen (Hyundai) ed il gallese Elfyn Evans (Toyota).

View this post on Instagram A post shared by World Rally Championship (@officialwrc)

Ogni ipotetico attacco da parte di Tanak è stato respinto nella SS2 in seguito ad un errore da parte dell’ex campione del mondo. La Ford #8 di M-Sport è infatti finita in testacoda dopo una piega verso sinistra, alcuni secondi preziosi sono stati persi dall’ex portacolori di Hyundai.

Elfyn Evans (Toyota) ha ringraziato ed ha preso provvisoriamente la leadership del round sudamericano, presente in vetta con 1 decimo di scarto su Suninen (Hyundai) e +1.8 su Tanak. Da segnalare per quest’ultimo anche un problema all’ibrido dopo un violento atterraggio da un salto.

Elfyn wins SS2 Rere just ahead of Kalle and takes the rally lead by 0.1s! 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/xvXRwSCzuI — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 29, 2023

Toyota tenta di allungare, Loubet out

Toyota ha provato ad allungare durante la SS3, l’impegno più importante della giornata con i suoi 23.32 km (Rio Claro 1). Evans ha messo tutti in riga per la seconda volta in pochi minuti confermandosi in vetta anche nella classifica overall con +2.6 su Suninen e +2.7 su Tanak.

Fine mattinata difficile per Ford con l’estone che ha sofferto un problema all’ibrido. Difficoltà parallelamente anche per il francese Pierre-Louis Loubet, fermo lungo il percorso dopo un cappottamento. Non ci sono state conseguenze per l’equipaggio che purtroppo ha dovuto prematuramente abbandonare la competizione.

La rivincita di Tanak al pomeriggio

La ripresa delle ostilità ha visto Tanak all’attacco sulla terra cilena. M-Sport e Ford ha riposto a Toyota e Hyundai conquistando la leadership provvisoria sulla concorrenza. Suninen si è portata secondo, Evans è scivolato in terza piazza dopo una serie di errori che hanno modificato la graduatoria assoluta.

Nulla da fare, invece, per Kalle Rovanperä, finnico di Toyota che con il pesante ruolo da battistrada non ha saputo recuperare terreno sul teammate, sulla prima delle Hyundai i20 e sulla Puma dell’ex campione del mondo.

La musica non è cambiata nelle ultime fatiche del day-1, Ford ha tenuto il primato confermandosi con 4 secondi su Suninen e 12 su Evans. Nulla da fare per l’altri con il belga Thierry Neuville (Hyundai) presente in quarta piazza davanti a ‘Kalle’ ed al giapponese Takamoto Katsuta (Toyota)

Domani una nuova intensa giornata d’azione con sei speciali da non perdere. Si inizierà con la ‘Chivilingo 1‘ (27.19 km), SS7 che precederà ‘Rio Lia 1’ e la ‘Maria de las Cruces 1’.

Luca Pellegrini

Foto. Ott Tanak Twitter