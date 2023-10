Kalle Rovanperä vince il FIA World Rally Championship 2023 al termine del day-4 del Rally Centro Europa. Il finlandese di Toyota è matematicamente campione per la seconda volta in carriera, il 23enne svetta nella graduatoria assoluta con un round ancora da disputare.

Il #69 dello schieramento si conferma il numero uno della serie, il 23enne festeggia ottenendo il secondo posto finale nel penultimo atto del campionato alle spalle del belga Thierry Neuville (Hyundai). Terzo gradino del podio per l’estone Ott Tanak (M-Sport Ford).

Rally Centro Europa, day-4: Neuville torna a vincere, ‘Kalle’ controlla

Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri si è ripetuto nel medesimo modo quest’oggi con il belga Thierry Neuville (Hyundai) in pieno controllo della situazione con un solido scarto sui rivali. Il nativo di St. Vith ha potuto così festeggiare il 19mo acuto in carriera, il 35enne ritrova il gradino più alto del podio per la seconda volta in questo 2023 ad oltre tre mesi dalla vittoria ottenuta durante il Rally Sardegna.

Il 35enne ha colto il successo con oltre 20 secondi di margine su Kalle Rovanperä, #69 di Toyota che non ha preso dei rischi eccessivi vista la certezza di vincere il titolo una volta arrivato al traguardo. Il 23enne ha quindi mantenuto la propria posizione senza forzare, una scelta più che mai condivisibile vista la posta in palio.

Terzo posto all’arrivo per Ott Tanak (M-Sport Ford), quarto per Sébastien Ogier (Toyota) davanti a Takamoto Katsuta (Toyota) ed Esapekka Lappi (Hyundai). Menzione finale anche per Elfyn Evans (Toyota), diretto rivale di ‘Kalle’ per la conquista del Mondiale che ha completato il Rally Centro Europa dopo aver commesso un grave errore durante la SS11.

Evans ha vinto la Power Stage, il britannico ha tenuto testa a Neuville negli ultimi chilometri. L’alfiere di Hyundai ha seguito l’esempio di Rovanperä non prendendosi rischi eccessivi negli ultimi importantissimi chilometri del week-end.

Piccola pausa ora per il FIA World Rally Championship che tornerà protagonista a metà novembre per l’ultimo round in Giappone.

Luca Pellegrini