Thierry Neuville conclude al comando il day-3 del Rally Centro Europa, penultimo atto del FIA World Rally Championship. Il belga di Hyundai guida la graduatoria generale sulla Toyota Yaris #69 di Kalle Rovanperä, sempre più padrone del campionato dopo l’uscita di scena di Elfyn Evans.

Rally Centro Europa, day-3: Neuville ed Evans recuperano, piccolo errore per Rovanperä

La prima speciale in Austria ha sorriso ad Elfyn Evans, il gallese di Toyota ha tentato di recuperare terreno nei confronti di Kalle Rovanperä (Toyota) e di Thierry Neuville (Hyundai), rispettivamente primo e secondo nella graduatoria assoluta dopo un day-1 particolarmente interessante in Repubblica Ceca. La Toyota #33 ha vinto la speciale, il britannico si è portato a +9.5 in classifica nei confronti della prima delle due i20 ufficiali.

La SS10 è stata decisamente più interessante con il primo vero colpo di scena dell’intero Rally Centro Europa. ‘Kalle’ ha infatti perso quasi completamente il proprio margine in seguito ad un testacoda prima di un tornante verso destra, il 23enne ha visto ridursi a 10 secondi il gap nella graduatoria su Neuville. Il #11 di Hyundai ha vinto la SS10 dopo una gestione perfetta dei 27.15 km dell’impegnativa ‘Mühltal 1’.

Il belga ha nuovamente allungato su Evans che nella SS9 aveva tentato di disturbare il nativo di St. Vith. Niente da fare per il gallese, virtualmente presente in classifica con 24.2 secondi dalla vetta della corsa.

Evans out, ‘Kalle’ ad un passo dal titolo dopo la SS11

Kalle Rovanperä è ad un passo dal secondo titolo in carriera nel FIA World Rally Championship. La certezza matematica non c’è ancora, ma è chiaro che le possibilità sono molteplici dopo un clamoroso incidente da parte di Elfyn Evans durante l’11ma delle diciotto tappe del Rally Centro Europa.

Il 34enne nativo di Dolgellau ha sbagliato una piega verso sinistra, il #33 ha colpito un fienile ed ha dovuto prematuramente arrendersi. L’abbandono del portacolori di Toyota è oltremodo significativo, il britannico era infatti obbligato a precedere ‘Kalle’ sul traguardo finale per sperare di continuare a lottare per il Mondiale.

La SS11, ultimo impegno della mattinata, ha visto Neuville vincere ancora, il #11 di Hyundai si è portato al comando della graduatoria generale approfittando di una lenta speciale disputata dal rivale di Toyota.

Rovanperä ha infatti perso 20 secondi dalla concorrenza, il 23enne ha gestito al meglio la corsa senza prendersi dei rischi eccessivi. Il finlandese si è messo ‘comodamente’ al volante della propria Toyota Yaris #69, consapevole di dover semplicemente finire il Rally Centro Europa 2023 per confermarsi campione del mondo.

Neuville tiene la vetta, ‘Kalle’ non sbaglia

Il pomeriggio, come da copione, non ha visto dei cambi in vetta alla graduatoria assoluta. Thierry Neuville ha amministrato la leadership con la consapevolezza di non ricevere attacchi da parte di Kalle Rovanperä.

Il finlandese ha cambiato completamente il proprio atteggiamento, il 23enne ha mostrato una maturità incredibile non prendendosi rischi inutili. Secondo posto in ogni caso per il finlandese dopo la 14ma speciale, ultima fatica di un sabato ricco d’azione.

Ott Tanak è virtualmente presente sul podio con la Ford di M-Sport, l’estone ha un considerevole scarto di quasi un minuto nei confronti di Sébastien Ogier (Toyota). Il nativo di Gap ha finalmente trovato il successo in occasione della SS12, il transalpino ha iniziato a prendere confidenza con l’asfalto continentale dopo un venerdì da scordare in Repubblica Ceca.

Quattro speciali restano da disputare, prove che si terranno sul territorio tedesco. Si inizierà con la Böhmerwald 1 (17.25 km) e si terminerà con la Passauer Land 1 (16.37 km), valida anche come Power Stage.

Neuville è virtualmente in cima alla graduatoria overall con oltre secondi di margine su Rovanperä, mentre Tanak si colloca terzo con oltre 1 minuto di ritardo. Quarta posizione per Ogier davanti a Takamoto Katsuta (Toyota) e Teemu Suninen (Hyundai).

Luca Pellegrini