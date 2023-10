Kalle Rovanperä detta il ritmo dopo il day-2 del Rally Centro Europa, penultimo evento del FIA World Rally Championship 2023. Il finlandese regna con Toyota dopo una giornata particolarmente complicata, il finnico precede di oltre 30 secondi la Hyundai di Thierry Neuville e l’auto gemella di Elfyn Evans.

Rally Centro Europa, day-2: Ogier fora subito, Neuville davanti

La giornata è iniziata nel peggiore dei modi per Sébastien Ogier. Il francese di Toyota, di ritorno nella serie dopo una breve pausa, ha lasciato subito 30 secondi ai diretti rivali dopo una foratura che ha compromesso l’intera SS3.

Discorso completamente differente, invece, per Thierry Neuville (Hyundai), meritatamente leader della classifica generale davanti a Kalle Rovanperä (Toyota), il migliore della SS3 . Questi ultimi, insieme ad Elfyn Evans (Toyota) ed ad Ott Tanak (M-Sport Ford), hanno sfruttato al meglio la propria collocazione davanti al gruppo, un vantaggio notevole vista la strada stretta e soprattutto ‘sporca’ dopo il passaggio delle vetture.

‘Kalle’ mette paura a tutti

La ripresa delle ostilità durante la SS4 ha visto un solo uomo al comando: Kalle Rovanperä. La Toyota #69 ha sfruttato al meglio la propria collocazione di ‘battistrada’, il finlandese ha allungato sensibilmente sulla concorrenza dopo 23 chilometri semplicemente perfetti.

Il figlio d’arte si è portato a +18.1 da Neuville nella classifica assoluta davanti ad Esapekka Lappi, finlandese di Hyundai che ha saputo registrare il secondo tempo overall. Ottimo ritmo da parte della Hyundai i20 #4, una missione non scontata sul bagnato e sotto la pioggia.

La mattinata si è conclusa sotto l’insegna di Toyota e del leader del Mondiale. La Toyota Yaris #69 ha condotto le danze con una relativa tranquillità, meritatamente in vetta con quasi 30 secondi di scarto sul resto dei protagonisti. Mattinata da incorniciare per il dominatore del FIA WRC, abile a gestire la pressione su delle strade più che mai impegnative.

Secondo posto provvisorio a +30.0 per Evans davanti a Neuville, mentre è da segnalare l’uscita di scena da parte di Esapekka Lappi. Il 34enne nativo di Pieksämäki abbandona prematuramente la scena, una situazione già vista in Cile nell’ultimo round disputato.

Rally Centro Europa, day-2: Rovanperä prova a controllare Evans

La SS6, cancellata per ragioni di sicurezza del pubblico, ha visto Evans imporsi per 1.7 secondi su Rovanperä. I due contendenti per il Mondiale hanno saputo fare nuovamente la differenza respingendo ogni ipotetico attacco da parte di Hyundai e Ford (M-Sport).

La ripetizione della ‘Zvotoky 2’ ha rimesso in chiaro al superiorità di Rovanperä, il 23enne ha dominato la speciale con una scioltezza incredibile. Il nativo di Jyväskylä ha allungato nuovamente sui diretti rivali portandosi a +40 secondi nella classifica assoluta con ancora una sola speciale da compiere.

Neuville strappa ad Evans il secondo posto

La SS8 ha permesso a Neuville di strappare il secondo posto provvisorio. Il #11 di Hyundai ha vinto l’ultima fatica di un venerdì ricco di battaglie, il nativo di St. Vith ha primeggiato su Evans per ben 10 secondi e quattro decimi.

Il gallese dovrà recuperare domani, consapevole di dover arrivare davanti a ‘Kalle’ per sperare di continuare la lotta per il titolo piloti anche nell’ultimo atto in Giappone. Quarta piazza overall dopo il day-2 per la Ford Puma di Ott Tanak, inferiore ai rivali. L’estone non è lo stesso visto in Cile, M-Sport fatica sull’asfalto a tenere il ritmo dei migliori.

Lontano, per ora, anche Ogier, oltremodo contrariato dopo una foratura nella SS3. Il nativo di Gap ha criticato aspramente gli pneumatici di Pirelli, fornitore unico del FIA World Rally Championship che si appresta per abbandonare la categoria. Non pervenuti, invece, gli altri.

Domani una nuova giornata attende i protagonisti. Le strade della Repubblica Ceca cederanno il passo all’Austria prima del gran finale in Germania, sei speciali in successione caratterizzeranno un sabato che si prospetta oltremodo interessante.

Luca Pellegrini