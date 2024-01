Elfyn Evans guida il gruppo dopo il day-2 del Rally Montecarlo, opening round del FIA World Rally Championship 2024. Il britannico comanda con un minimo scarto nei confronti di Sébastien Ogier, Toyota precede Hyundai dopo le prime otto speciali in programma.

Montecarlo day-2: Evans al top, problemi per Tanak

Elfyn Evans ha aperto le danze ed ha sfruttato la propria posizione di ‘battistrada’ per salire al comando della graduatoria. Il gallese ha vinto entrambi i segmenti, mentre l’estone Ott Tanak ha perso subito terreno dopo aver lamentato un danno all’acceleratore.

Ritorno amaro in Hyundai per l’ex campione del mondo, provvisoriamente quarto in classifica a +22.8 dalla vetta dopo la SS2. Evans ha concluso il giovedì sera con 15 secondi di scarto sulla Hyundai di Thierry Neuville, abile a tenere testa alla Toyota #17 di Sébastien Ogier.

What a place 🤩 pic.twitter.com/Sfc2FwWS7A — World Rally Championship (@OfficialWRC) January 26, 2024

Tanak e Katsuta traditi dal ghiaccio nella SS3

La giornata odierna, invece, è iniziata con l’incognita del ghiaccio in alcuni segmenti del percorso. L’innalzamento delle temperature ha sicuramente aiutato i protagonisti, ma è stata sufficiente una piega verso sinistra per danneggiare alcuni equipaggi.

Neuville, nonostante un errore nell’impegnativa piega citata, ha registrato il crono migliore nella SS3, Evans ha tenuto provvisoriamente il primato. Dinamica decisamente differente per Tanak e soprattutto per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota), costretti a chiedere l’aiuto da parte degli spettatori per ripartire.

Il primo ha perso 50 secondi dalla vetta, il secondo ben cinque minuti prima di riprendere a gareggiare. Uscita nel medesimo punto anche per la Ford Puma Rally1 di Grégoire Munster, rookie full-time per il FIA WRC 2024 con i colori di M-Sport.

Ogier si avvicina a Evans

Il veterano di Gap ha fatto la differenza nella SS4 e SS5. Il #17 dello schieramento si è portato a 10 secondi dal teammate Evans, sempre leader dell’evento con un solido ritmo in ogni singolo segmento della mattinata.

Niente da fare per Hyundai, virtualmente in terza piazza a +24.0 con Neuville. Il nativo di St. Vith ha perso dei secondi preziosi dopo un testacoda avuto nella SS4, un errore che fortunatamente non ha portato dei danni alla vettura.

Niente da fare per gli altri, sempre più attardati. Tanak e Katsuta hanno pagato a caro prezzo l’errore nella SS2. L’estone ed il giapponese condividono il ruolo di inseguitori insieme alle Ford di M-Sport, come da copione leggermente attardate rispetto alla concorrenza.

Far from easy this morning for the crews 👀 @thierryneuville pic.twitter.com/waZjNk6jSg — World Rally Championship (@OfficialWRC) January 26, 2024

Montecarlo day-2: un progressivo recupero di Neuville

Il pomeriggio odierno, previsto con tre speciali identiche a quelle disputate nella mattinata, ha premiato Thierry Neuville. Il belga ha fatto la differenza ed ha recuperato qualche secondo nei confronti delle Toyota, virtualmente in controllo della graduatoria overall.

Il 35enne, dopo aver vinto SS6 ed SS7, non ha saputo ripetersi nella SS8, ultimo impegno di una lunga giornata d’azione. Evans resta leader con +4.5 secondi su Ogier, il gallese ed il francese che ha primeggiato nella SS9 vantano uno scarto complessivo +16.1 sul primo dei portacolori di Hyundai Motorsport.

Oltre 1 minuto di differenza, invece, per tutti gli altri. Ott Tanak precede Adrien Fourmaux, rientrante nella classe regina del Mondiale Rally con la Ford #18 di M-Sport. Interessante ritorno anche da parte del norvegese Andreas Mikkelsen, portacolori di Hyundai che si attesta in sesta piazza con un ritardo di oltre 2 minuti.

Domani si inizierà presto con la SS9 (Esparron / Oze 1 – 18.79km). Sei speciali totali sono indette sul territorio francese, una giornata significativa che con il nuovo regolamento assegnerà i primi punti del week-end. Ricordiamo che però questi ultimi verranno consegnati effettivamente solamente una volta conclusa la manifestazione.

Luca Pellegrini