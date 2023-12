Hankook diventa il nuovo fornitore unico di pneumatici per il FIA World Rally Championship. Il costruttore asiatico si appresta per una nuova sfida rimpiazzando Pirelli, brand presente dal 2021 che concluderà il proprio impegno al termine del 2024.

Nuova sfida per Hankook

Il marchio coreano è stato confermato in occasione della riunione del Consiglio Mondiale del Motorsport. Dopo una lunga valutazione arriva la conferma a favore della brand sudcoreano, preferito alla concorrenza. Svanisce definitivamente un eventuale ritorno da parte di Michelin, struttura che per anni ha fornito le proprie mescole al FIA WRC.

Ancora per un anno avremo in ogni caso l’Italia protagonista. Pirelli resta a tempo pieno da Montecarlo al Giappone, dodici impegnativi mesi in cui l’imperativo sarà quello di allontanare le tante polemiche mosse dal 2021 da alcuni protagonisti (Sébastien Ogier in primis).

Sooil Lee, Presidente e CEO di Hankook Tire & Technology, ha dichiarato in una nota: “Il Campionato Mondiale Rally FIA è uno degli sport motoristici più spettacolari a livello globale, con una ricca storia e un’enorme base di fan devoti. Hankook Tire è molto lieta e orgogliosa di diventare il nuovo ed esclusivo fornitore e partner del WRC a partire dal 2025”.

Mikkelsen torna con Hyundai

Ritorno nella classe regina del FIA WRC per Andreas Mikkelsen. Il norvegese torna con Hyundai dopo l’esperienze avute tra dal 2017 al 2019, lo scandinavo agguanta un posto in Rally1 dopo aver vinto gli ultimi due titoli in Rally2 (2021 e 2023).

Il francese Cyril Abiteboul, numero uno del team, ha affermato ai margini dell’annuncio. “È emozionante vedere Andreas tornare nella nostra squadra. Sicuramente ci darà l’opportunità di presentare la migliore squadra per ogni evento per combattere al fianco di Neuville e Tänak.”

Mikkelsen e il copilota Torstein Eriksen alterneranno le uscite con l’esperto spagnolo Dani Sordo ed Esapekka Lappi. Lo spagnolo ed il finnico saranno presenti con la terza i20 ufficiale accanto all’estone Ott Tanak ed al belga Thierry Neuville.

Restano ora da definire i piloti di Ford M-Sport dopo gli annunci di Hyundai Motorsport e di Toyota con il clamoroso annuncio in merito a Kalle Rovanperä. Ricordiamo infatti che il finnico parteciperà part-time e non a tempo pieno dopo aver dominato gli ultimi due anni a bordo della riconoscibile Toyota Yaris #69.

Attesa per la GR Yaris Rally2

Primi chilometri in vista dell’omologazione per la GR Yaris Rally2, modello che punta al debutto in quel di Montecarlo. Il francese Stéphane Lefebvre e il finlandese Sami Pajari sono i piloti che hanno effettuato i test negli ultimi giorni, prova importante verso il debutto ufficiale.

Tom Fowler, il direttore tecnico della Toyota, ha affermato alla stampa: “Gireremo la macchina sulle Alpi a dicembre con un occhio a Monte Carlo, ma non è realmente un pre-evento o un test di set-up. Siamo davvero contenti di come sono stanno andando il lavoro preposto”.

Cambiano anche i punti in vista del futuro

La Federazione Internazionale dell’Automobile ha promosso anche un nuovo format per l’attribuzione dei punti per i Mondiali Costruttori, Piloti e Navigatori. Attualmente un equipaggio può raccogliere un massimo di 30 punti per manifestazione, 5 riservati per la ‘Power Stage’.

Non vi sono delle conferme in merito alla via presa dagli organizzatori, una decisione che verrà divulgata in un secondo momento. Sicuramente, invece, avremo 12 competizioni, l’opening round sarà a gennaio tra le vie di Montecarlo.

Luca Pellegrini