Craig Breen ha perso la vita nella giornata odierna (giovedì 13 aprile) in Croazia durante un test in vista del terzo atto del FIA World Rally Championship. Stando alle poche informazioni disponibili il pilota irlandese è deceduto dopo un violento impatto, Hyundai Motorsport ha confermato il decesso in una nota ufficiale.

Statement from Hyundai Motorsport pic.twitter.com/GLNXbphVQW — hmsgofficial (@HMSGOfficial) April 13, 2023

Il WRC perde Breen

Il 33enne nativo di Waterford era presente con Hyundai Motorsport sulle strade croate che settimana prossima ospiteranno il secondo evento su asfalto del Mondiale 2023. L’alfiere del marchio coreano ha perso il controllo della propria i20 ufficiale, l’impatto sarebbe avvenuto intorno a mezzogiorno.

Fortunatamente non ci sono state delle conseguenze per il navigatore James Fulton, co-pilota che recentemente aveva preso il posto di Paul Nagle. Breen era tornato con il costruttore asiatico per il campionato 2023 dopo una breve parentesi in Ford con M-Sport.

Il secondo classificato dell’ERC 2015 è stato impegnato nel WRC dal 2009, il debutto avvenne sulla terra del Portogallo. L’ultimo risultato ottenuto è il secondo posto in occasione del Rally di Svezia, corsa che abbiamo commentato a febbraio.

Il comunicato ufficiale pubblicato dal team diretto da Cyril Abiteboul recita: “Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen oggi ha perso la vita a seguito di un incidente durante i test pre-evento per il Rally di Croazia. Il copilota James Fulton è rimasto illeso nell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno ora locale. Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai suoi numerosi fan di Craig”.

Luca Pellegrini