Saranno 13 gli appuntamenti che caratterizzeranno il calendario 2024 del FIA World Rally Championship (WRC). Come da tradizione si inizierà dalle stradine di Monte-Carlo ad fine dicembre, un lungo cammino che si concluderà a novembre in Giappone.

Non cambia la filosofia degli organizzatori che hanno confermato un programma in tredici prove. L’Italia resta protagonista ad inizio giugno con il Rally in Sardegna, tappa che precederà il rientrante evento in Polonia su terra.

Tra le novità avremo anche la Lettonia che di fatto rimpiazza l’Estonia, presente negli ultimi anni in estate. Ad eccezione del Messico, invece, sono confermati tutti gli altri round tra Svezia (neve), Kenya (Safari – terra), Croazia (asfalto), Portogallo (terra), Finlandia (terra), Grecia (Acropoli – terra), Cile (terra), Europa Centrale (asfalto) e Giappone (asfalto).

La Sardegna resta protagonista con l’Italia

La Sardegna resta un luogo certo per il Mondiale, il round in questione si svolgerà ad inizio giugno. A differenza degli ultimi anni non c’è stata una minima menzione su un possibile ritorno in quel di Monza, sede dell’ultima prova del campionato 2020 e 2021.

Niente Medio Oriente o North America per i protagonisti del FIA WRC che non si sposteranno neanche in Australia o in Nuova Zelanda. Il Giappone è l’unico atto asiatico del calendario 2024 del FIA WRC, mentre l’Africa resta protagonista con il Kenya.

Jona Siebel, WRC Promoter managing director, ha riportato in una nota. “Aspettiamo con impazienza un’altra stagione ricca di azione nel 2024 con un calendario che ci proietta verso il futuro oltre a mantenere intatte le nostre tradizioni. Il nostro ritorno in Polonia e il nostro debutto in Lettonia sottolineano il nostro impegno nel fornire un’esperienza nuova per i protagonisti e per i tifosi”.

Calendario 2024 FIA WRC

1 Rallye Monte-Carlo – 24/28 gennaio

2 Rally di Svezia – 15/18 febbraio

3 Safari Rally Kenya – 28/31 marzo

4 Rally di Croazia – 18/21 aprile

5 Rally del Portogallo – 9/12 maggio

6 Rally Italia Sardegna – 30 maggio/2 giugno

7 Rally di Polonia – 27/30 giugno

8 Rally Lettonia – 18/21 luglio

9 Rally di Finlandia – 1/4 agosto

10 Acropoli Rally Grecia – 5/8 settembre

11 Rally del Cile – 26/28 settembre

12 Rally Europa Centrale – 31 ottobre/2 novembre

13 Rally del Giappone – 21/24 novembre

Luca Pellegrini